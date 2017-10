KONKURS : Kto z Legii błyśnie w Słupsku?

Do wygrania dwa podwójne zaproszenia na mecz Legia – GTK Gliwice na Torwarze od firmy Totolotek. Wystarczy wskazać, który zawodnik zespołu z Warszawy zdobędzie dziś najwięcej punktów w Słupsku.

Legia zagra w środę o godz. 18.15 mecz z Czarnymi i tego spotkania dotyczy konkurs. Zespół z Warszawy wciąż walczy o pierwszą wygraną w lidze. W Słupsku nie będzie łatwo, ale na pewno każdy z zawodników gości da z siebie wszystko. Kto będzie najskuteczniejszy?

Już w najbliższą niedzielę (29.10), o godz. 15.30 Legia spotka się z GTK Gliwice na Torwarze w Warszawie. Ufundowaną przez firmę Totolotek nagrodą w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na ten mecz. Warto!

Pytanie konkursowe brzmi:

– Który zawodnik Legii zdobędzie w Słupsku najwięcej punktów i ile to będzie?

Reguły konkursu:

1. Podajemy nazwisko gracza i liczbę punktów (np. Jarmakowicz, 41)

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej, przy czym warunek nr 1 to prawidłowe wytypowanie nazwiska gracza. W przypadku liczby trafień większej niż 2, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

4. Obstawiamy do godziny 18.14, w środę, 25 października.

5. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

6.Jeśli więcej niż 1 gracz będzie miał tę samą, najwyższą liczbę punktów w zespole, uznajemy wszystkie prawidłowe wskazania. Także tu decyduje pierwszeństwo udzielenia dobrej odpowiedzi.

7. Można oddać tylko 1 głos.

8. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.

Powodzenia!

