KONKURS: Polska vs Słowenia – jak zaczniemy EuroBasket?

Dziś o 12.45 zaczynamy mistrzostwa Europy meczem ze Słoweńcami i z tej okazji mamy dla Was konkurs – do wygrania jest 5 bonusów o wartości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

To początek rywalizacji w grupie A, ale też w całym turnieju. I oczywiście mecz bardzo ważny, bo z sześciozespołowej stawki do 1/8 finału awansują cztery zespoły – Polacy w typowaniach są umieszczani i nad, i pod kreską, Słoweńcy, którzy w składzie mają m.in. Gorana Dragicia, Lukę Doncicia i Anthony’ego Randolpha, przeważnie są nad nami.

Ale dziś wszystkie przewidywania i analizy zweryfikuje boisko. Transmisja meczu od 12.45 w TVP Sport, a my mamy dla Was pytanie konkursowe – kto wygra i jak wysoko?

Reguły konkursu:

1. Podajemy zwycięską drużynę i liczbę punktów przewagi (np. Polska, 17).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 12.44 w czwartek, 31 sierpnia.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Można oddać tylko jeden głos.

Powodzenia!

