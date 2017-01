KONKURS: Kto rzuci więcej – James Harden czy Russell Westbrook?

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Rockets podejmują Thunder w meczu z udziałem czołowych strzelców NBA. Który z nich zdobędzie więcej punktów? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

To będzie hit Konferencji Zachodniej – świetni ostatnio Houston Rockets (27-9) podejmują nieobliczalnych Oklahoma City Thunder (21-15). Obie drużyny walczą o miejsce tuż za ścisłą czołówką ligi, a ich liderzy – o nagrodę MVP.

James Harden i Russell Westbrook mają znakomite sezony – pierwszy jest najlepszym podającym NBA (11,9 asysty) oraz czwartym strzelcem (28,4 punktu), natomiast drugi jest liderem klasyfikacji strzelców i notuje średnie triple-double (30,9 punktu, 10,5 zbiórki, 10,5 asysty).

Pytanie brzmi: kto zdobędzie więcej punktów i ile dokładnie to będzie?

Reguły konkursu:

1. Typujemy gracza, który będzie miał więcej punktów i podajemy dokładną liczbę w całym meczu (np. Westbrook, 41).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które po pierwsze: wytypują lepszego strzelca, a po drugie: podadzą prawidłową liczbę jego punktów. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Jeśli obaj gracze skończą z identycznym dorobkiem – wygrywa ten, który grał krócej. Jeśli obaj spędzą na boisku dokładnie tyle samo czasu, zaliczamy obie odpowiedzi.

6. Obstawiamy do godziny 23.59 w czwartek, 5 stycznia.

7. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

8. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>