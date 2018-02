Konkurs wsadów: Pofruwa Lewis, nie będzie Almeidy

Kacper Borowski, Thomas Davis i Chavaugn Lewis są pierwszymi ogłoszonymi uczestnikami konkursu wsadów, który odbędzie się przy okazji turnieju o Puchar Polski. Poznamy jeszcze 2-3 dodatkowe nazwiska.

PLK poinformowała w czwartek, że w rywalizacji o nazwie Krüger&Matz Konkurs Wsadów wezmą udział Thomas Davis z Polpharmy Starogard Gdański, Chavaughn Lewis z TBV Startu Lublin oraz Kacper Borowski z PGE Turowa Zgorzelec. Uczestników ma być 5-6.

Według naszych informacji, udziałem w konkursie nie był zainteresowany Ivan Almeida z Anwilu Włocławek. Trwają właśnie rozmowy (z klubem i zawodnikiem) o ewentualnym występie DJ Sheltona z MKS Dąbrowa.

Kandydatem mógł być Modestas Kumpys z AZS, ale zespół z Koszalina już w poniedziałek po Pucharze Polski gra zaległe spotkanie z Treflem w Sopocie. Kilka tygodni przedstawiliśmy nasze ulubione kandydatury potencjalnych uczestników – tekst i wideo TUTAJ>>

Transmisję Konkursu Wsadów będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport Extra w sobotę 17 lutego o godz. 16.15 (pomiędzy meczami półfinałowymi Pucharu Polski).

