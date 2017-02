KONKURS: Kto wygra derby – Czarni czy AZS?

Gdy Energa Czarni Słupsk grają z AZS Koszalin zawsze jest ciekawie i gorąco – kto wygra mecz tych drużyn w Słupsku, w 17. kolejce PLK? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

W tych spotkaniach niewielkie znaczenie ma miejsce w tabeli i forma obu drużyn – one zawsze są wyjątkowe. Dla kibiców i koszykarzy ze Słupska i Koszalina ich rywalizacja jest jedną z najważniejszych w sezonie.

W pierwszej rundzie, w Koszalinie, po końcówce, w której gospodarze roztrwonili 6 punktów przewagi w ostatnich dwóch minutach, Czarni wygrali 83:80 dzięki trójce Grega Surmacza. Teraz AZS chce rewanżu – jeśli wygra, to zbliży się do rywala ze Słupska na jeden punkt.

Spotkanie rozpocznie się o 18.15, a nasze pytanie konkursowe brzmi: kto wygra i jaką różnicą punktów?

Reguły konkursu:

1. Typujemy zespół, który odniesie zwycięstwo i podajemy różnicę punktów w całym meczu na jego korzyść (np. AZS, 9).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które po pierwsze: wytypują zwycięzcę, a po drugie: podadzą prawidłową przewagę. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 18.14 w środę, 1 lutego.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

