KONKURS: Kto wygra w hicie Turów – Stelmet?

W drugi dzień Świąt (poniedziałek, godz. 18) dojdzie do jednego z najciekawszych meczów sezonu – obecny mistrz Stelmet Zielona Góra zagra z poprzednim – Turowem Zgorzelec. Kto wygra? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

Wyżej w tabeli jest broniący tytułu Stelmet, który ma bilans 9-3, ale ze względu na fakt, że zielonogórzanie mecz w Kutnie przegrali walkowerem, mistrzowie Polski mają tyle samo punktów, co Turów – 20. W poprzedniej kolejce zespół Artura Gronka pokonał Anwil Włocławek.

Zgorzelczanie wygrali do tej pory 8 z 12 meczów i nadal są drużyną niepokonaną na własnym parkiecie. Czy uda im się podtrzymać zwycięską passę?

Mecz rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport. Obie strony będą miały mnóstwo do udowodnienia, a nasze pytanie konkursowe brzmi:

Która drużyna wygra i jaką różnicą punktową?

Reguły konkursu:

1. Typujemy drużynę i liczbę punktów różnicy w całym meczu (np. Turów, 22).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które wytypują zwycięzcę i różnicę. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

6. Obstawiamy do pierwszego gwizdka, do godziny 17.59 w poniedziałek, 26 grudnia.

7. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

8. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

