KONKURS: Kto wygra hit NBA – Warriors czy Cavaliers?

To rewanż za zeszłoroczny finał, ale także za niedawny mecz świąteczny – w Oakland zagrają dzisiaj Cleveland Cavaliers. Kto wygra spotkanie na szczycie NBA? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

To mecz na szczycie NBA po każdym względem – grają nie tylko mistrzowie, ale też finaliści z poprzednich sezonów, a także najlepsze obecnie drużyny Wschodu i Zachodu. Cleveland Cavaliers mają bilans 29-10, a Golden State Warriors – 34-6.

W pierwszym spotkaniu tych zespołów w obecnym sezonie Cavaliers wygrali 109:108 po bardzo dobrym, zaciętym meczu, w którym decydujący rzut wykonał Kyrie Irving. W poniedziałek Warriors będą więc mieli wielką motywację do rewanżu.

Spotkanie w Oakland rozpocznie się o godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. A my proponujemy Wam konkurs, którego pytanie brzmi:

Która drużyna wygra i jaką różnicą punktową?

Reguły konkursu:

1. Typujemy drużynę i liczbę punktów różnicy w całym meczu (np. Warriors, 8).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które wytypują zwycięzcę i różnicę. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

6. Obstawiamy do pierwszego gwizdka, do godziny 23.59 w poniedziałek, 16 stycznia.

7. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

8. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

