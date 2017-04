KONKURS: Kto wygra hit w Ostrowie – Stal czy Anwil?

To jeden z meczów o 1. miejsce w sezonie zasadniczym PLK. Do Ostrowa Wlkp. przyjeżdża Anwil, świeżo po ograniu Stelmetu. Kto okaże się lepszy? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.



Typuj wyniki PLK i zgarniaj kasę >>

Anwil wygrał już 8 spotkań z rzędu i po 28 kolejkach sezonu ma w tabeli identyczny bilans punktowy, jak Stelmet Zielona Góra. Stal również idzie jak burza, wygrała 12 spotkań i także ma szanse, by być najlepszym zespołem rundy zasadniczej. Czyja piękna seria zostanie podtrzymana?

Spotkanie w Ostrowie rozpocznie się w niedzielę o godz. 18.00, a nasze pytanie konkursowe brzmi:

– kto wygra i jaka będzie różnica punktów?

Reguły konkursu:

1. Typujemy wygraną drużynę i różnicę punktów (np. Stal, 19).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które podadzą prawidłową liczbę. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 18.59 w niedzielę, 9 kwietnia.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Jedna osoba może oddać tylko 1 głos.

8. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>