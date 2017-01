KONKURS: Kto wygra – Rosa czy Anwil?

W niedzielę o 18 w Radomiu mecz, w którym spotkają się kandydaci do medalu, który będzie rewanżem za zeszłoroczny półfinał play-off. Kto w nim zwycięży? Do wygrania jest 5 bonusów w wysokości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

W tabeli wyżej jest Anwil – włocławianie zajmują czwartą pozycję z bilansem 9-5. Rosa, która w tym sezonie gra w kratkę, a ostatnio po prostu słabo, jest na siódmym miejscu z wynikiem 7-6.

Radomianie zdecydowanie lepsze wyniki osiągają jednak we własnej hali, a Anwil – póki co – ma kłopoty z pokonywaniem w tym sezonie silniejszych drużyn.

Pytanie konkursowe brzmi: kto wygra i jaką różnicą punktów?

Reguły konkursu:

1. Typujemy zespół, który odniesie zwycięstwo i podajemy różnicę punktów w całym meczu na jego korzyść (np. Anwil, 18).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Wygrywają osoby, które po pierwsze: wytypują zwycięzcę, a po drugie: podadzą prawidłową przewagę. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 17.59 w niedzielę, 8 stycznia.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

Powodzenia!

