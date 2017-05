Kontuzja Adama Waczyńskiego – liczymy na szybki powrót!

Kapitan reprezentacji Polski nie pojechał z Unicają na ligowy mecz z Murcią. Doznał urazu i najprawdopodobniej czeka go kilka tygodni rehabilitacji.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

O kontuzji „Wacy” oficjalnie poinformował klub z Malagi, do zdarzenia doszło w trakcie wtorkowego treningu. Lekarze zdiagnozowali problem z mięśniem lewej łydki. W ciągu kilku dni mają zostać przeprowadzone dalsze badania, po których wiadomo będzie, jak długo potrwa rehabilitacja. Według naszych nieoficjalnych informacji – będzie to przynajmniej miesiąc przerwy.

Jest w zasadzie niemal przesądzone, że Polak nie zagra już w tym sezonie w lidze hiszpańskiej – playoff w Liga Endesa rusza już za tydzień. Jego kontakt z Unicają obowiązuje jednak także na następne rozgrywki.

Waczyński w ostatnich tygodniach był w naprawdę dobrej formie, miał pewne miejsce w pierwszej piątce zespołu z Malagi, trafiał bardzo dobre 44% rzutów za 3 punkty. Mógł już też zapomnieć o dość pechowym poprzednim sezonie w Obradoiro. Wówczas po kontuzji kostki przytrafiły mu się problemy z kręgosłupem, a potem jeszcze nieszczęśliwy uraz dłoni po uderzeniu w reklamę.

Polscy kibice oczywiście liczą na powrót do pełni formy „Wacy” w kontekście wakacyjnych przygotowań i wrześniowego Eurobasketu z reprezentacją. Na lipiec nasz strzelec powinien być już gotowy, to tylko kontuzja mięśniowa, ale wiadomo, że taka przerwa nigdy nie ułatwia utrzymywania idealnej dyspozycji. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!

TS

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>