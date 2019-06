Kontynuacja! Przemysław Frasunkiewicz nadal trenerem Arki

Arka pozostaje na kolejny sezon z tym samym sternikiem. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Przemysław Frasunkiewicz – po zdobyciu brązowego medalu – przedłuży kontrakt w zespole z Gdyni na kolejne rozgrywki.

Przemysław Frasunkiewicz (40 lat), jak podaje PAP, pozostanie na stanowisku trenera Arki na kolejny sezon. To będzie już 4. rok polskiego szkoleniowca spędzony w zespole z Gdyni w roli trenera (wcześniej kończył w tym klubie karierę zawodniczą).

W zakończonych dopiero co rozgrywkach jego zespół zajął 3. miejsce, które wywalczył po świetnym meczu rewanżowym ze Stelmetem, w którym miał do odrobienia 18 punktów straty z pierwszego spotkania w Zielonej Górze.

Poprzednie rozgrywki to także pierwsze, w których trener Frasunkiewicz miał do dyspozycji zawodników zagranicznych. We wcześniejszych sezonach Asseco występowało tylko z polskimi zawodnikami.

Brązowy medal jest jednak mały niedosytem z uwagi na 1. miejsce po sezonie zasadniczym, jakie zajmowała Arka. Gdynianie przegrali serię półfinałową z Anwilem Włocławek 2:3, choć prowadzili już 2:0.

Pozostawienie na ławce trenerskiej Przemysława Frasunkiewicza trzeba ocenić jako rozsądne posunięcie klubu. Arka pierwszy raz od lat dysponowała tak dużym budżetem i pierwszy raz od dawna ten zespół miał okazję grać w playoff. Arka występowała także w silnych rozgrywkach Eurocup. Sukcesów nie odniosła, ale jest szansa, że doświadczenie zaprocentuje.

