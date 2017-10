Kosmiczne ryzyko Sixers – 150 baniek dla Joela Embiida

Potencjał ma ogromny, ale na razie łamie się częściej niż Greg Oden. Klub z Filadelfii zabezpieczył się klauzulami na wypadek kolejnych kontuzji, ale Kameruńczyk już jest ustawiony. Właśnie podpisuje kontrakt na 148 mln dol.

O tym, jak wielki potencjał ma Joel Embiid, wszyscy doskonale wiemy. Miękkie zwody, „Dream Shake” przypominający Hakeema Olajuwona, trójki trafiane ze swobodą, sprinty do obrony, by zablokować LeBrona Jamesa – 23-letni Kameruńczyk to środkowy przyszłości.

Jeśli będzie zdrowy.

Na razie nie jest. W trzech sezonach Embiid zagrał w ledwie 31 meczach, w sumie 786 minut. Na więcej nie pozwoliły kontuzje stóp, kolana i restrykcje dotyczące czasu gry.

Aż trudno uwierzyć, ale nawet Greg Oden, człowiek-kontuzja, zagrał w tym samym okresie na początku kariery więcej spotkań niż Embiid.









A teraz Sixers zapłacą Kameruńczykowi 148 mln dolarów za pięć lat. A ta kwota może wzrosnąć do nawet 178 mln, jeśli Embiid znajdzie się w piątkach sezonu, zostanie MVP lub najlepszym obrońcą rozgrywek.

Z drugiej strony Sixers się zabezpieczyli – konkretne zapisy nie są dokładnie znane, ale klub z Filadelfii nie będzie musiał wypłacać Embiidowi całości kontraktu, jeśli ten znów będzie musiał pauzować wiele miesięcy po kolejnych kontuzjach.

Embiid w formie jest tych pieniędzy wart – w 31 meczach minionego sezonu, grając ograniczone minuty, środkowy Sixers miał średnio 20,2 punktu, 7,8 zbiórki oraz 2,5 bloku. Były momenty, w których zespół z nim w składzie wyglądał na zdolny do walki o play-off.

Teraz Sixers mają w składzie Bena Simmonsa, Markelle Fultza oraz Dario Saricia, wyglądają na jeden z najbardziej ekscytujących zespołów NBA. Pytanie, na co gotowy będzie Embiid, który dopiero niedawno dostał pozwolenie na trenowanie pięciu na pięciu, ale w żadnym sparingu jeszcze nie zagrał.

