Kosmiczny finisz Realu – co za rzut na zwycięstwo! (WIDEO)

Jeszcze na 21 sekund przed końcem spotkania Real przegrywał z Barceloną 5 punktami, by ostatecznie wygrać 81:80 po cudownym rzucie Jaycee’ego Carrolla za 3 punkty. Zespół z Madrytu prowadzi w finale ACB 2:0.

W tym sezonie mecze między Realem Madryt, a Barceloną przynoszą mnóstwo emocji. W trakcie sezonu w koszykarskiego El Clásico były zacięte końcówki i skandale sędziowskie, a tym razem zobaczyliśmy niesamowity powrót w meczu finałowym (cała końcówka – wideo poniżej).

W poniedziałek Real przegrywał 7 punktami w Madrycie na mniej niż minutę przed końcem. Było jeszcze nawet 74:79 na 5 sekund do końca, by ostatecznie wygrać ten mecz 81:80.

W ostatniej minucie dwie niezwykłe trójki trafił Anthony Randolph. Rzut za 3 punkty dający prowadzenie i ostatecznie zwycięstwo tuż przed syreną trafił Jaycee Carroll, po tym, gdy na niezwykłą asystę zdecydował się Sergio Llull.

Carroll w całym meczu grał doskonale – zdobył 25 punktów, trafił 5/7 z dystansu. W szeregach Barcelony, która podniosła się po 20-punktowej porażce w pierwszym meczu, szalał za to Thomas Huertel, autor 30 punktów.

W finałach ligi hiszpańskiej jest obecnie 2:0 dla Realu. Seria rozgrywana jest do trzech zwycięstw, następne 2 spotkania odbędą się w Barcelonie.

