Kosmiczny mecz! Jeden 10 trójek, drugi eval 50!

W 2 lidze ostatnio zdarzają się rzeczy niesamowite. Po raz kolejny, niezwykły przebieg miał mecz w Katowicach. AZS AWF Mickiewicz pokonał KS Start Meble Dobrodzień aż 131:86, a gracze obu drużyn zaliczyli szalone wyczyny.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>

Pierwszym z bohaterów był Łukasz Szczypka, już 38-letni strzelec drużyny z Katowic, który w meczu trafił doskonałe 10/11 rzutów za 3 punkty. I żeby nie było, że tylko stał i strzelał, oprócz 32 punktów, miał też na koncie 8 asyst. W zaledwie 22 minuty na parkiecie dało to eval 42.

Jeśli chodzi o wszechstronność, tradycyjnie nie zawiódł Mariusz Piotrkowski (34 lata), o którego wyczynach pisaliśmy już także wcześniej. Tym razem, „Barkley” z Katowic zanotował 28 punków, 12 zbiórek i 4 asysty, trafił 9/15 z gry i wymusił 7 przewinień. Eval? 36!

To i tak wciąż nic przy wyczynie jednego z rywali z Dobrodzienia (Opolskie). Środkowy Łukasz Bąk (37 lat) wykonał wręcz tytaniczną robotę – w meczu miał 35 punktów, 18 zbiórek, 4 asysty, 3 bloki i wymusił 8 fauli. Trafił 14/18 rzutów z gry i wykręcił eval 50.

Nie myślcie, że jest to pojedynczy wybryk. Taki Mariusz Piotrkowski, po 3 kolejkach drugiej ligi, notuje niezwykłe średnie na poziomie 33.3 punktu, 11 zbiórek i 3 asyst na mecz. Trafia 75% rzutów z gry, mając eval na poziomie powyżej 40. I z pewnością jeszcze nie powiedział ostatniego słowa!

Pełne statystyki z tego niezwykłego meczu TUTAJ >>

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>

Pękło 100 punktów!!! Autorem trafienia jest Stanisław Heliński!!! 🏀🏀🏀 Opublikowany przez AZS AWF Mickiewicz – ROMUS Katowice Niedziela, 14 października 2018