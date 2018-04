Kosmiczny mecz przeciw Barcelonie – 48 punktów Landesberga

Sylven Landesberg, amerykański strzelec Estudiantes Madryt dokonał niezwykłego wyczynu w świątecznym meczu ACB. Zdobył aż 48 punktów, trafił 8 trójek, a jego drużyna pokonała na wyjeździe Barcelonę 100:95.

Takie linijki statystyczne nie zdarzają się często. Sylven Landesberg (198 cm, 27 lat) w niedzielnym spotkaniu w Barcelonie zanotował 48 punktów, po tym, jak trafił doskonałe 15 z 22 rzutów z gry, w tym 8/11 z dystansu. Dołożył do tego 5 zbiórek, 3 asysty i wymusił 9 przewinień.

Był to najlepszy wynik punktowy w lidze hiszpańskiej od 1984 roku, a 52 (!!) punkty rankingowe to rekord w historii klubu Estudiantes. Tak wszechstronnego meczu w ACB nikt nie zagrał od 12 lat. Do pobicia historycznego rekordu ligi zabrakło 7 oczek – w 184 roku Juan Antonio San Epifanio zdobył 54 punkty.

Można mówić o niespodziance, ponieważ Barcelona – choć ma kiepski sezon w Eurolidze – w Hiszpanii jest w ścisłej czołówce tabeli, obecnie na 3 miejscu. Zespół z Madrytu próbuje walczyć o awans do czołowej ósemki, dającej playoff, ale będzie bardzo ciężko – aktualnie jest na 11 pozycji, ze stratą 3 wygranych do dziewiątego Ibersotaru.

Sylven Landesberg to Amerykanin z izraelskim paszportem, absolwent uczelni Virginia, grywający na pozycji rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego. Nie został wybrany w drafcie, przed Hiszpanią grał w Izraelu – w latach 2012-17 reprezentował Maccabi Tel Aviv, od tego sezonu gra w Estudiantes. I właśnie zagrał swój najlepszy mecz w karierze.

