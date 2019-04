Kosmiczny poster Milovanovicia – wsad sezonu w PLK! (WIDEO)

Adam Łapeta ma 217 cm wzrostu, a Dariusz Wyka 209! Nad oboma tymi osiłkami z wielką mocą zapakował piłkę Milan Milovanović z Trefla Sopot, przy okazji derbów z Arką Gdynia. Trzeba to zobaczyć!

Trefl spotkanie derbowe z Arką minimalnie przegrał (relacja TUTAJ>>), ale wsad Milana Milanovicia był ozdobą spotkania w Gdyni i jest poważnym kandydatem do miana jednej z najlepszych akcji sezonu. Na plakacie znaleźli się jednocześnie dwaj podkoszowi zespołu z Gdyni – Dariusz Wyka wylądował na plecach, niczym bokser po nokaucie.

W całym spotkaniu serbski zawodnik Trefla zanotował 14 punktów i 9 zbiórek.

RW