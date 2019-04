Kosmiczny rzut Staniosa – Kotwica zostaje w 1. lidze! (WIDEO)

Jacek Krzykała byłby dumny! Równo z końcową syreną, z własnej połowy Jakub Stanios dał zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg 83:81 nad SKK Siedlce, które jednocześnie dało zespołowi znad morza utrzymanie w 1. Lidze.

Kibice z Siedlec byli świadkami nieprawdopodobnej końcówki. Na 3 sekundy do końca za 3 trafił Marcin Pławucki, co dało prowadzenie 81:80 SKK. Radość jednak nie trwała długo. Równo z końcową syreną, z własnej połowy, nieprawdopodobny rzut trafił Jakub Stanios.

Zwycięstwo Kotwicy w Siedlcach było już trzecim w serii Play Out w 1.lidze. Kołobrzeżanie nie dopuścili do piątego spotkania i pokonali SKK 3:1.

– Te dwa rzuty na koniec… Marcin Pławucki oddaje rzut o deskę za 3 punkty na 3 sekundy do końca! Siedleccy kibice oszaleli. Dostałem piłkę. Ciężko to nazwać rzutem, ale rzuciłem piłkę z ponad połowy boiska i ona wpadła równo z syreną. Euforia. To był bardzo szalony mecz!

– Rok temu spadłem z Siarką Tarnobrzeg z pierwszej ligi. To właśnie SKK Siedlce nas pogrążyło. Powiedziałem sobie przed serią tych spotkań, że biorę rewanż – byłem bardzo zdeterminowany, by się odegrać (śmiech) – opowiada Jakub Stanios.

– Co sobie wtedy myślałem? Zero myśli. Czułem złość, że zawodnik, którego kryłem zdobył już kluczowe punkty na wagę zwycięstwa i remisu w serii. Dostałem piłkę, rzuciłem, a potem już tylko co los przyniesie…

– Kiedy ciężko pracujesz pomimo niepowodzeń, zawirowań i wielu przeciwności, a taki rzut daje utrzymanie, to myślisz sobie, że los w końcu uśmiechnął się do nas, do całego zespołu… Bo gdyby nie zespół, to 1.ligi nie byłoby w Kołobrzegu. To zasługa nas wszystkich! – podsumowuje Stanios.

Pamela Wrona

