Kosmiczny rzut w Eurolidze – Rudy ucisza Ateny (WIDEO)

Najlepszą akcję sezonu Euroligi już poznaliśmy? Rudy Fernandez trafił nieprawdopodobny rzut w końcówce spotkania z Panathinaikosem Ateny, dzięki czemu jego Real Madryt wygrał 74:73.

Mieliśmy w ostatnich dniach już genialne buzzer beatery w NBA (Jeremy Lamb >>) oraz PLK (Rob Lowery >>), tym razem niezwykłe zakończenie meczu podarowała nam Euroliga.

Sezon regularny najlepszych rozgrywek w Europie jest już na finiszu. W przedostatniej kolejce w Atenach grał Real Madryt. Panathinaikos jest obecnie na 7. miejscu, z kolei aktualni mistrzowie Euroligi na 3.

Świetnie w to spotkanie weszli gospodarze, którzy w pierwszej kwarcie zmietli Real 32:14. Jednak z każdą kolejną minuta zespół z Madrytu wracał do gry. Na kilka sekund przed końcem przegrywali już tylko 2 punktami, 71:73.

Sytuacja wciąż była ciężka. Piłka powędrowała do Rudy’ego Fernandeza, który oddał dość rozpaczliwy rzut będąc mocno bronionym. Piłka poszybowała bardzo wysoko, zniknęła na długo z kadru, ale w końcu pojawiła się z powrotem zmierzając do kosza.

Real wygrał 74:73. Fernandez trafił niesamowity rzut, który uciszył tłumy w hali w Atenach. To jeden z najefektowniejszych buzzer-beaterów w całej historii Euroligi.

🎯 Un asombroso triple de @rudy5fernandez nos dio la victoria en Atenas. Mira el resumen de un partido en el que llegamos a perder de 18 puntos. #HalaMadrid pic.twitter.com/ljgI7pq4Yn — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 29, 2019