Kosta Koufos w CSKA – szał zakupów w Moskwie

Po 11 sezonach na parkietach NBA, amerykański Grek, Kosta Koufos, przenosi się do Europy. Środkowy został nowym zawodnikiem mistrzów Euroligi, CSKA Moskwa i ma zarabiać 3 miliony dolarów rocznie.

Kosta Koufos (30 lat, 213 cm) koszykarsko ukształtowany został za oceanem – w Stanach Zjednoczonych się urodził, chodził do szkoły średniej i na uczelnie (Ohio State). Ma także podwójne obywatelstwo – greckie i amerykańskie. W NBA grał od sezonu 2008/09. Wybrany został w drafcie przez Utah Jazz z 23. numerem w pierwszej rundzie.

Oprócz Jazz grał także w Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, no i Sacramento Kings, w których spędził ostatnie 4 lata. W minionym sezonie, w 42 meczach notował średnio 3,7 punktu i 4,2 zbiórki w 12 minut gry.

W Kings, ale także w całej NBA, zaczęło brakować miejsca dla centra starej szkoły, jakim jest Koufos. W Sacramento postawiono na młodszych zawodników, a nikt inny nie zdecydował się przejąć amerykańskiego Greka, więc ten zdecydował się na przenosiny do Europy. Podpisał 2 letni kontrakt za 6 milionów dolarów z CSKA Moskwa, z opcją wykupu – jeśli nadejdzie oferta z NBA.

CSKA w ostatnich tygodniach straciła kilku podstawowych zawodników, jak Nando De Colo, Sergio Rodriguez czy Othello Hunter, którego właśnie zastąpi w drużynie Kosta Koufos. To zresztą dopiero początek – na celowniku mistrzów Euroligi są także Dragan Bender i Ron Baker (więcej TUTAJ>>).

