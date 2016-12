Koszykarskie prezenty pod choinkę

Książki, buty, zegarki – wśród prezentów, które szykujecie dla najbliższych, na pewno także fanów basketu, nie może zabraknąć koszykarskich akcentów. Oto propozycje polecane przez PolskiKosz.pl.

SZWAJCARSKI ZEGAREK TISSOT QUICKSTER NBA TEAMS

Z myślą o fanach koszykówki, marka Tissot, odpowiadająca za oficjalny pomiar czasu w NBA, stworzyła wyjątkową, specjalną kolekcję zegarków Tissot Quickster NBA Teams, dedykowaną każdej z 30 drużyn ligi. Zegarki wyróżnia prosta, czytelna sportowa tarcza z chronografem oraz nowoczesny pasek typu Nato w barwach danej drużyny. Natomiast na deklu każdego zegarka naniesiono metodą sitodruku logo zespołu, co podkreśla unikatowy charakter każdego modelu.

W specjalnej kolekcji marki Tissot znalazły się zegarki dedykowane WSZYSTKIM zespołom NBA, na czele z Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Miami Heat, New York Knicks, San Antonio Spurs, czy Los Angeles Lakers, dzięki czemu każdy miłośnik koszykówki znajdzie zegarek dedykowany swojej ulubionej drużynie.

Tissot Quickster NBA TEAMS – KUP TUTAJ!

***

„CHICAGO BULLS. GDYBY ŚCIANY MOGŁY MÓWIĆ”

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w szatni Chicago Bulls tuż po zdobyciu przez Byki mistrzostwa. Że w kasynie w Las Vegas grasz w kości z samym Dennisem Rodmanem. Że rozmawiasz przy piwie z Michaelem Jordanem, który przed chwilą zdobył 69 punktów. Że widzisz, jak Scottie Pippen w trakcie meczu rzuca krzesłem.

To wszystko przeżył autor tej książki. Jako akredytowany dziennikarz towarzyszył Bykom przez 11 lat – miał dostęp do ich szatni, spotykał się z zawodnikami prywatnie, z niektórymi nawet się zaprzyjaźnił. Stał się niemal częścią legendarnej drużyny, która w latach 1991–1998 aż sześć razy sięgała po mistrzostwo NBA i trwale zapisała się w historii koszykówki

„Chicago Bulls. Gdyby ściany mogły mówić” – KUP TUTAJ!

***

UNDER ARMOUR CURRY 3

Przy projektowaniu najnowszego modelu butów dla Stephena Curry’ego, inspiracją przy projektowaniu był ogon samolotu myśliwskiego, co tłumaczyłoby ich aerodynamiczny, a nawet agresywny kształt. Pod względem wizualnym Curry 3 to 10/10. Wszystko jest na swoim miejscu i naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić.

Lecz nie wygląd jest tutaj najważniejszy, ale komfort i trzy najważniejsze cechy w butach do koszykówki: stabilizacja stopy, amortyzacja i przyczepność. W przypadku Curry 3 jest bardzo dobrze w każdym z wyżej wymienionych.

Under Armour Curry 3 – KUP TUTAJ!

***

ZEGAREK TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR NBA SPECIAL EDITION

Specjalna edycja Tissot T-Touch Expert Solar NBA poświęcona została największemu partnerstwu w historii firmy Tissot. Zaawansowany technologicznie zegarek odzwierciedla innowacyjną i precyzyjną technologię mierzenia czasu, która jest wykorzystywana przez Tissot podczas rozgrywek ligi. Zasilany energią słoneczną, wyposażony w szafirowe szkło dotykowe szwajcarski czasomierz, to doskonały prezent dla miłośnika nowinek technologicznych.

Zegarek oferuje wiele przydatnych na co dzień funkcji, które możemy aktywować za pomocą dotyku, m.in. prognozę pogody; wysokościomierz z pomiarem różnicy pokonanej wysokości; kompas i azymut; wieczny kalendarz, wskazujący dzień tygodnia oraz tydzień roku; dwa alarmy, jeden na dni powszednie i drugi weekendowy; dwie strefy czasowe; chronograf z funkcjami lap i split oraz logbookiem; minutnik; licznik regatowy, podświetlenie tarczy oraz wskaźnik wyczerpania baterii (EOL).

Tissot T-Touch Expert Solar NBA Special Edition to nie tylko funkcjonalny, lecz także efektowny zegarek. Koperta ma odważny, złoty kolor. Na tle czarnej tarczy wyróżnia się umieszczona na wskazówce czerwona strzałka, a na deklu wygrawerowany jest symbol ligi koszykarskiej, dzięki czemu zegarek ten jest prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.

Tissot T-Touch Expert Solar NBA – KUP TUTAJ!

***

„IVERSON. ŻYCIE TO NIE GRA”

Syn alkoholiczki i recydywisty, który życia uczył się na niebezpiecznych ulicach Wirginii. Nie miał łatwego dzieciństwa, miał za to coś innego – wyjątkowy talent do koszykówki.

Był sportowym fenomenem. Unikał ciężkich treningów i przedmeczowych rozgrzewek, a w szatni zajadał się stekiem z frytkami, popijając je sprite’em. A potem wychodził na parkiet i zdobywał 50 punktów, ośmieszając przy tym samego Michaela Jordana.

Biografia Allena Iversona, jednego z najlepszych koszykarzy NBA przełomu wieków, to opowieść o tym, jak z dna dostać się na sam szczyt. I trafić z powrotem do piekła, przepuszczając po drodze ponad 150 milionów dolarów.

„Iverson. Życie to nie gra’ – KUP TUTAJ!

***

„ZIELONI KANONIERZY”

Książka „Zieloni Kanonierzy” autorstwa Marka Ceglińskiego, Dariusza Pawłowskiego i Łukasza Ceglińskiego opisuje nie tylko dzieje koszykarskiej Legii, to kawał historii warszawskiego i polskiego sportu. To wspomnienie nie tylko sukcesów „Wojskowych” – to przedstawienie jej mało spektakularnych początków, a potem wszystkich wzlotów i upadków sekcji.

„Zieloni Kanonierzy” opowiadają m.in. o legendarnych koszykarzach – Januszu Wichowskim, Andrzeju Pstrokońskim, Władysławie Pawlaku, Edwardzie Jurkiewiczu i Włodzimierzu Tramsie, a także wybitnych trenerach Legii – Tadeuszu Ulatowskim i Władysławie Maleszewskim. Ale opisuje też historie bardziej współczesnych koszykarzy – Marka Sobczyńskiego, Jacka Łączyńskiego i Piotra Pawlaka, a także Michała Exnera czy Tomasa Pacesasa, który właśnie w Legii zaczynał bogatą w sukcesy karierę w Polsce.

„Zieloni Kanonierzy” – KUP TUTAJ!

***

ZEGAREK TISSOT PR100 NBA EDITION

Modele Tissot PR 100 zawdzięczają swą popularność czytelnemu i stylowemu designowi, który nigdy nie wychodzi z mody. Specjalna kolekcja Tissot PR100 NBA nawiązuje do tej estetyki i jedynie ledwo dostrzegalne detale świadczą o fascynacji światem NBA – jak na przykład czerwona wskazówka na tarczy, która w stonowany i elegancki sposób pozwala na wyrażenie swej pasji.

Wystarczy jednak tylko odwrócić zegarek, by móc podziwiać łatwo rozpoznawalne logo NBA. Inspirowane światem koszykarskich zmagań detale w połączeniu z minimalistycznym stylem modelu PR100 tworzą doskonały duet. Subtelne akcenty dodają sportowego charakteru, a klasyczna stalowa bransoleta oraz czytelna biała tarcza sprawiają, że zegarek zachowuje swój ponadczasowy design i doskonale prezentuje się zarówno na męskim, jak i na damskim nadgarstku.

Tissot PR100 NBA Edition – KUP TUTAJ!