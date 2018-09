Koszykarz Wojciech Myrda nie żyje – był rekordzistą NCAA

Wojciech Myrda, który jako zawodnik Louisiana-Monroe pobił rekord bloków ligi NCAA, zmarł w środę, 19 września w swoim domu w podrzeszowskich Siedliskach – poinformował Polski Związek Koszykówki. Były koszykarz miał 39 lat.

Wojciech Myrda, mierzący 218 cm środkowy w Stanach Zjednoczonych grał w latach 1998-2002, bijąc rekord NCAA w liczbie bloków – zanotował ich aż 535, blokował na uczelni średnio aż 4.5 rzutu na mecz. Ten wyczyn nie został poprawiony do dziś.

Po zakończeniu nauki nie trafił do NBA, choć mówiono, że ma na to potencjał. Występował w rosyjski, Awtodorze Saratów, później przez dwa lata był zawodnikiem drużyny z Nowej Wsi Spiskiej na Słowacji.

W dłuższej grze w koszykówkę przeszkodziły mu kontuzje. Karierę zakończył w Resovii Rzeszów, w ostatnich latach grywał jeszcze w ligach amatorskich.

Jak podały lokalne media z Rzeszowa, koszykarz zmarł nagle w swoim domu.

W 2002 roku, po tym, gdy Mryda pobił swój rekord w NCAA, ukazał się artykuł na jego temat w Gazecie Wyborczej. Całość tekstu znajduje się TUTAJ >> Znajdziemy tam m.in. opis okoliczności pobicia rekordu:

„Rekord padł w sobotę w mieście Monroe, gdzie gra zespół Uniwersytetu Louisiana-Monroe. W meczu z zespołem Nicholls State Myrda musiał zablokować dwa rzuty, żeby wyjść na pierwsze miejsce. – Udało się już w piątej minucie. Przerwano na chwilę grę, była owacja, no i podmieniono piłkę. Tę, dzięki której pobiłem rekord, dostałem później na pamiątkę. Po meczu przez mikrofon dziękowałem kibicom za cztery lata wsparcia – opowiada „Gazecie” Myrda.

Cały mecz z Nicholls State zespół Myrdy wygrał 90:73. Polakowi udało się zablokować rywali aż 11 razy, zdobył także 26 pkt., najwięcej w sezonie. Specjalistą od rzucania do kosza jednak nie jest i nie będzie. Średnią na mecz ma wciąż niewiele wyższą niż 10 pkt.”

(…)

„W Monroe Polak ma swoich kibiców. Żeby uczcić jego rekord, na sobotni mecz ze słabym przecież rywalem przyszło ponad siedem tysięcy ludzi. – Tylu nie było w naszej hali od dziesięciu lat. Mamy jednak bardzo wiernych fanów. Nazywają mnie tutaj „Big Vo”, bo kto by umiał wymówić „Wojciech” – śmieje się Myrda.”

