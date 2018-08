Koszykarze na wózkach grają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata

Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach w środowy wieczór zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, które odbywają się w Hamburgu. We wtorek kadra pokonała Kanadę 79:68 i jest blisko strefy medalowej.

Polacy pokonali w fazie grupowej Koreę Południową 54:53 i musieli uznać wyższość USA (51:82) oraz Wielkiej Brytanii (46:78). O awansie do ćwierćfinału zadecydowało spotkanie z Kanadą. To spotkanie Biało-Czerwoni wygrali 79:68, a najlepszym strzelcem drużyny był Marcin Balcerowski z 21 punktami.

W 1/4 finału Mistrzostw Świata w środę Polacy zagrają z Australią. Początek spotkania o 20:15. Wszystkie mecze można na żywo oglądać TUTAJ >>

Skład Reprezentacji Polski:

1. Piotr Łuszyński (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

2. Marcin Balcerowski (HSV Hamburg GER)

3. Mateusz Filipski (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

4. Andrzej Macek (Gruppo Tercas Amicacci Giulianova ITA)

5. Krzysztof Bandura (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

6. Dominik Mosler (Hyeres HandiBasket FRA)

7. Krzysztof Kozaryna (ŁTRSN Łódź)

8. Przemysław Bonio (Shieffeld Steelers GB)

9. Marek Bystrzycki (Mustang Konin)

10. Kamil Kornacki (Mad Devils ZAZ Wałbrzych)

11. Piotr Darnikowski (Mustang Konin)

12. Adrian Łabędzki (Gruppo Tercas Amicacci Giulianova ITA)

Sztab szkoleniowy:

Piotr Łuszyński – I trener

Arkadiusz Chlebda – trener asystent

Wojciech Makowski – trener asystent/team manager

Radosław Krowiak – fizjoterapeuta

Maciej Donat – fizjoterapeuta

Mirosław Filipski – mechanik

