Koszykarze założyli związek – Marcin Gortat przewodniczącym

Zawodnicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i chronić interesów w zorganizowany sposób. W środę, przy okazji finałowych meczów we Włocławku, ma nastąpić inauguracja Związku Zawodowego Koszykarzy.

Stworzenie organizacji reprezentującej koszykarzy i dbającej o ich interesy jest zrozumiałe, wciąż w polskiej lidze mamy choćby mnóstwo sytuacji z nierzetelnymi klubami, długami i opóźnieniami w wypłatach. Stworzenie formalnej grupy nacisku jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż tylko przekazywanie – mniej lub bardziej oficjalnych – informacji do mediów i oczekiwanie na litość.

Marcin Gortat, jako twarz i przewodniczący nowej organizacji, zapewnia na pewno autorytet i medialne zainteresowanie. Zobaczymy, jaka będzie jego faktyczna rola w całym przedsięwzięciu.

Pytań związanych z powstaniem związku zawodowego jest na pewno więcej. Jakie będą jego oczekiwania i postulaty wysuwane wobec ligi oraz klubów? Czy powstanie organizacji ma związek ze zniesieniem przepisu o 2 Polakach na boisku? Kto faktycznie wejdzie w jego skład? Pierwszych szczegółów dowiemy się już w środę.

W środę, 5 czerwca o g. 10:30 w Hotelu Aleksander we Włocławku odbędzie się konferencja prasowa oficjalnie inaugurująca działalność Związku Zawodowego Koszykarzy z udziałem Przewodniczącego @MGortat. Zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkie inne zainteresowane osoby. — Związek Zawodowy Koszykarzy (@koszykarze) June 4, 2019

TS