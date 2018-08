Już w piątek, 3 sierpnia, pierwsze mecze w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy zagra reprezentacja Polski U18. Nasi zawodnicy walczyć będą w kwalifikacjach we włoskim Bari.

Polacy na turnieju we włoskim Bari walczyć o awans będą w grupie B z Litwą, Słowacją oraz Włochami. W turnieju wystartuje 10 zespołów, wylosowanych już w grupy po 5 drużyn.

Zwycięzcy grup awansują do turnieju finałowego Mistrzostw Europy, który odbędzie w Debreczynie (Węgry), w dniach 31 sierpnia – 2 września. Zespoły, które zajmą 2. i 3. miejsca w grupach zagrają ze sobą dodatkowe mecze o awans. Do ME dostaną się 4 najlepsze ekipy turnieju.

Skład kadry mężczyzn U18 na turniej kwalifikacyjny:

1. Krasuski Michał (Polonia Warszawa)

2. Kroczak Michał (MKS Smyk Prudnik)

3. Pułkotycki Patryk (Trefl Sopot)

4. Gołek Przemysław (MUKS Pivot Piastów)

Sztab szkoleniowy:

Mirosław Noculak – trener

Mikołaj Patrzykąt – fizjoterapeuta

Terminarz:

3.08 18:10 Litwa – Polska

3.08 19:30 Polska – Słowacja

4.08 11:30 Polska – Włochy

4.08 19.30 Polska Łotwa

Wszystkie mecze można oglądać na kanale FIBA w serwisie YouTube. Link poniżej:

