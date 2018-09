Blisko 100 tysięcy złotych jest w puli nagród turnieju koszykówki ulicznej, który odbędzie się już 15 września we Wrocławiu. Zmagania w samym centrum Wrocławia – na Placu Solnym – przyciągną najmocniejsze drużyny w Polsce. Swój udział w turnieju potwierdził m.in. Mistrz Polski..

Najlepszy zespół turnieju Feel The Bit otrzyma Bitcoina – czyli równowartość około 25 tysięcy złotych. 3×3 Feel The Bit to pierwszy turniej na świecie, w którym nagrodą jest kryptowaluta.

Drugi i trzeci zespół, zwycięzca konkursu wsadów i rzutów za trzy punkty, podzielą się kolejnym Bitcoinem. Turniej nie jest jednak dla wszystkich, ze zgłoszeń zostaną wybrane najlepsze ekipy, aby zagwarantować jak najlepszy poziom rozgrywek.

Drużyn będzie zaledwie 12, a proces weryfikacji przeprowadzony po ocenie zespołów i ich zawodników w konsultacji z profesjonalistami z branży koszykarskiej. – Ma być pot, krew i łzy – jak w prawdziwej koszykówce ulicznej, tam gdzie nie ma przyjaciół, kolegów i znajomych. Jesteś tylko ty, kosz i wygrana – mówi Kajetan Maćkowiak, jeden z założycieli firmy CoinDeal, głównego sponsora turnieju. Turniej wzbudził zainteresowanie jeszcze przed jakimkolwiek oficjalnym komunikacie o tym kiedy się odbędzie, a drużyny dowiadywały się o nim pocztą pantoflową.

Feel The Bit jest pierwszym takim turniejem, ale w założeniu ma stać się mocnym cyklem na mapie nie tylko Polski, ale i Europy. – Chcemy, aby takie działania pokazywały, że to Wrocław, pomimo ostatnio słabszego momentu, jest stolicą polskiej koszykówki. Dlatego też naszym partnerem jest koszykarski Śląsk Wrocław. Kilka zbiegów okoliczności spowodowało, że w tym samym czasie rozgrywany jest memoriał Adama Wójcika, a to jeszcze wzmacnia wizerunek Wrocławia jako miasta, które żyje koszykówką. Dwa mocne i medialne turnieje w jednym czasie, to bardzo fajne działanie – dodaje Kajetan Maćkowiak.

Przewidziano także dodatkowe atrakcje dla fanów koszykówki, jak i samych uczestników. W tym między innymi konkurs wsadów, ale także charytatywny konkurs rzutów za trzy punkty, w których wezmą m.in. Maciej Zieliński, Jerzy Binkowski czy Adrian Kryński bliżej znany jako Sitek – raper, idol młodego pokolenia.

Fani będą mieli szansę wygrać kolejnego Bitcoina dzięki konkursowi Blind Shot – rzutowi z połowy boiska z zasłoniętymi oczami – formule znanej z NBA. Na fanów koszykówki wirtualnej czeka również niespodzianka w postaci stanowisk do gry z najnowszą wersją gry NBA 2K19. Imprezę poprowadzi doskonale znany we Wrocławiu Waldemar Kasta, legendarny raper i jeden z ojców tego gatunku muzyki w Polsce.

Turniej rozpoczyna się o godzinie 11:00 i potrwa do 19:00. Szczegółowe informacje i harmonogram imprezy można znaleźć na stronie feelthebit.co oraz na Facebooku. Głównym sponsorem imprezy jest założona przez trzech wrocławian firma Coindeal, która bardzo mocno angażuje się w sport – głośny było w lipcu zaangażowanie giełdy w sponsoring Wolverhampton Wanaders, beniaminka Premier League.

Najważniejsze detale:

Data: 15.09.2018

Miejsce: Wrocław, Plac Solny

Godziny: 11:00-19:00

Nagrody (Wszystkie wartości podane w przybliżeniu w związku ze zmiennym kursem bitcoina):

1 miejsce – 1 bitcoin (6951 USD)

2 miejsce – 0,4 bitcoin (2781 USD)

3 miejsce – 0,2 bitcoin (1389 USD)

Blind Shot – 1 bitcoin (6951 USD)

Konkurs wsadów – 0,4 bitcoin (2781 USD)

