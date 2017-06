W 2020 roku w Tokio o olimpijskie medale powalczy osiem drużyn męskich i żeńskich. O zasadach kwalifikacji, a tym bardziej składach nic jeszcze nie wiadomo, ale w tej chwili Polska jest na trzecim miejscu na świecie.

Piątkowa decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest ostateczna i wiążąca – koszykarska rodzina świętuje, bo dzięki obecności na igrzyskach 3×3 jeszcze bardziej zyska na popularności i przyciągnie nowych fanów.

Zasady kwalifikacji do igrzysk nie są jeszcze znane, nie wiadomo też, jak decyzja o włączeniu 3×3 do igrzysk wpłynie na budowę poszczególnych reprezentacji. Ale warto zauważyć, że w światowych rankingach, które biorą pod uwagę wyniki najlepszych koszykarzy z danego kraju oraz jego aktywność, jeśli chodzi o organizowanie turniejów rangi FIBA, Polska jest wysoko – mężczyźni zajmują w tej chwili świetne trzecie miejsce, natomiast kobiety są na 16. pozycji.

Męska reprezentacja w składzie Dawid Bręk, Arkadiusz Kobus, Szymon Rduch i Przemysław Rduch niebawem, 17 czerwca, rozpocznie grę na mistrzostwach świata w Nantes – grupowymi rywalami Polaków będą Ukraina, Estonia, Katar i Sri Lanka. Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z czterech grup.

Natomiast w najbliższy weekend Polacy rozegrają odbędą ostatni sprawdzian przed MŚ – wezmą udział w turnieju w Odense.

