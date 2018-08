Koszykówka na wózkach: Polska z 6 miejscem na świecie!

Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach podczas Mistrzostw Świata w Hamburgu sprawiła pozytywną niespodziankę, zajmując 6. lokatę. W ostatnim meczu nasi zawodnicy ulegli Hiszpanii 52:79.

Najpierw w piątek, polscy koszykarze na wózkach pokonali Argentynę 72:66 i tym samym znaleźli się w najlepszej szóstce Mistrzostw Świata. W tym zaciętym jeszcze na cztery minuty przed końcem był remis po 61. W końcówce Biało-Czerwoni zagrali jednak o wiele lepiej i dzięki temu zwyciężyli różnicą sześciu punktów. Najlepszym strzelcem kadry był Krzysztof Bandura z 25 punktami.

W niedzielny poranek zmierzyliśmy się z faworyzowaną Hiszpanią, srebrnymi medalistami igrzysk paraolimpijskich. Polacy pokazali mnóstwo ambicji – po nieudanej pierwszej połowie, zerwali się do pięknego kontrataku i zniwelowali stratę do zaledwie 5 oczek.

W końcówce rywale okazali się jednak silniejsi i to oni zajęli 5. pozycję na świecie. Polsce przypadła szósta lokata. Najskuteczniejsi w naszym zespole Dominik Mosler i Andzej Macek zdobyli po 10 punktów.

– Wiedzieliśmy, że Hiszpanie są znacznie silniejsi, ale powiedzieliśmy sobie, że przecież nie mamy nic do stracenia. Daliśmy z siebie wszystko, choć momentami brakowało 10-procentowej koncentracji. Fajnie, że także młodzi zawodnicy mogli zagrać i poczuć tę niezwykłą atmosferę. Ale przede wszystkim – jest dla nas wielką niespodzianką, że udało nam się zostać 6. drużyną świata – powiedział po meczu trener reprezentacji Polski, Piotr Łuszyński.

Skład Reprezentacji Polski:

1. Piotr Łuszyński (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

2. Marcin Balcerowski (HSV Hamburg GER)

3. Mateusz Filipski (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

4. Andrzej Macek (Gruppo Tercas Amicacci Giulianova ITA)

5. Krzysztof Bandura (Galatasaray S.K. Stambuł TUR)

6. Dominik Mosler (Hyeres HandiBasket FRA)

7. Krzysztof Kozaryna (ŁTRSN Łódź)

8. Przemysław Bonio (Shieffeld Steelers GB)

9. Marek Bystrzycki (Mustang Konin)

10. Kamil Kornacki (Mad Devils ZAZ Wałbrzych)

11. Piotr Darnikowski (Mustang Konin)

12. Adrian Łabędzki (Gruppo Tercas Amicacci Giulianova ITA)

Sztab szkoleniowy:

Piotr Łuszyński – I trener

Arkadiusz Chlebda – trener asystent

Wojciech Makowski – trener asystent/team manager

Radosław Krowiak – fizjoterapeuta

Maciej Donat – fizjoterapeuta

Mirosław Filipski – mechanik

