Koszykówka w pigułce – Donnie Arey (NBA) i gracze wielu narodowości na Campie HoopLife 2019

Tegoroczny camp „Lato z HoopLife” ma przynieść jeszcze więcej możliwości niż dotychczas. Wielkie otwarcie Campu już 26 Czerwca w Krakowie.

– „Pragniemy aby obóz HoopLife stał na możliwie najwyższym światowym poziomie. Mamy najlepszego trenera na świecie specjalizującego się w prowadzeniu obozów koszykarskich i zgrupowań na całym świecie dla ligi NBA. Mentoring, psychologowie sportu, dietetycy, skauci uzupełniają potrzeby rozwoju młodzieży. 55 godzin treningów koszykówki w 10 dni. Produktywnie spędzony czas. Możliwość uzyskania stypendium sportowego do USA.To wszystko podczas naszego Lata z HoopLife 2019” – mówi Aleksander Mrozik – organizator Campu – prezes stowarzyszenia HoopLife Basketball

Po raz kolejny obóz poprowadzi trener Donnie Arey:

– 24 lata współpracujący z Orlando Magic (NBA)

– 14 lat prowadzący kliniki NBA podczas Meczów Gwiazd

– asystent Michael’a Jordan’a na campie „Flight School” w Kalifornii

– w przeszłości prowadzący „Easter Egg Roll Camp” w „Białym Domu” za prezydentury Baracka Obamy.

Poniżej niepełna lista obecnych zawodników NBA oraz legend, z którymi Donnie Arey miał okazję współpracować:

Michael Jordan, LeBron James, Steph Curry, Shaquille O’Neal, Scottie Pippen, Dwayne Wade, Kevin Durant, Dominique Wilkins, Clyde Drexler, Yao Ming, Vince Carter, Tim Duncan, Julius Dr. J Erving, Chris Paul, Dwight Howard, JJ Redick, Kevin Love, Bruce Bowen, James Harden, Paul George, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Erik Spoelstra, George Gervin, Gary Payton, Kobe Bryant, Pau Gasol, Amar’e Stoudemire, Anthony Davis, Bradley Beal, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Grant Hill, Klay Thompson, Kyle Lowry, DeMar Derozan, Isaiah Thomas, Kemba Walker, Joel Embid, Brad Stevens, Maya Moore, Candace Parker, Elena Delle Donne, Nneka Ogwumike, Brittney Griner, Skylar Diggins

ENG: „I try to open possibilities and provide real information that is needed to access opportunities that change life paths. The dream of getting to NBA is always alive.

PL: „Chce stworzyć możliwości i przekazać prawdziwe / cenne informacje, które są potrzebne do uzyskania dostępu do różnych ścieżek w życiu. Sen o NBA jest wiecznie żywy.”

Donnie Arey – NBA,NBA Cares, Jr. NBA

– Kraków 26.06-6.07.2019

– Toruń 8.07-18.07.2019

– Lublin 20.07-30.07.2019

„Niektórzy zawodnicy jak co roku, będą towarzyszyć nam i trenować nawet przez dwie sesje lub cały miesiąc. Świetna okazja do spędzenia aktywnie lata. Na tym polega HoopLife – Życie z Koszykówką. Tak zawodnicy stają się lepsi. Prawdziwa liga letnia, treningi techniki indywidualnej, treningi drużynowe oraz masa grania” – Aleksander Mrozik

Zapisywać możemy się poprzez stronę HoopLife Basketball:

http://hooplifecamps.com/camps/summer-camps/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Aleksander Mrozik

+ 48 502 41 40 62

email: aleksander.mrozik8@gmail.com

źródło: materiały organizatorów



.