Kowalczyk odkuł się na mistrzu – falowanie w Szczecinie

15 punktów i 7 asyst miał ze Stelmetem 24-letni rozgrywający Kinga. – Dostaję dużo minut i czuję, że je wykorzystuję. Ale to dopiero początek sezonu – mówi Sebastian Kowalczyk.

W czwartek 66:87 z Polpharmą, w niedzielę 74:62 ze Stelmetem – w taką przemianę aż trudno uwierzyć. Który King jest prawdziwszy? – Kolejna osoba zadaje mi to pytanie i jest to dobre pytanie. Myślę, że ze Stelmetem pokazaliśmy nasz potencjał, szczególnie w obronie. Tak powinniśmy grać. Liczę na to, że w kolejnych meczach będziemy bliscy tego, co pokazaliśmy w niedzielę – mówi Sebastian Kowalczyk.

Przemiana była imponująca – Polpharma trafiła 53 proc. rzutów z gry, a Stelmet tylko 40 proc. – Mieliśmy inne założenia defensywne, ale też cały zespół pokazał większą energię, wyszliśmy agresywniej na Stelmet.

– W meczu z Polpharmą to przeciwnicy byli bardziej naładowani. To był ich pierwszy mecz, byli bardzo agresywni, byli wszędzie. Nawet jak popełniali błędy, to nadrabiali zaangażowaniem. My pokazaliśmy taką grę ze Stelmetem, energia była od początku – tłumaczy Kowalczyk.

On sam na dobry początek sezonu, po trzech meczach jest drugim strzelcem zespołu ze średnią 11,3 punktu – trafił 45 proc. trójek, notuje po 4,0 asysty.

Na inaugurację z Legią Kowalczyk świetnie wchodził pod kosz (10 punktów), po słabszym meczu z Polpharmą błysnął ze Stelmetem (15 punktów, 4/7 za trzy). – Dostaję dużo minut i czuję, że je wykorzystuję.

– Mam naprawdę duży kredyt zaufania od trenera, chyba nigdy nie zagrałem w PLK tylu minut, co z Polpharmą – dostałem aż 36. A jak mam dużą szansę na grę, to moja pewność rośnie. Ale to dopiero początek, zobaczymy, co będzie dalej – kończy Sebastian Kowalczyk.

ŁC

