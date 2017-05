Krajobraz po klęsce – katatonia i niższy budżet Anwilu

Personalne decyzje zapadną w czerwcu, ale jedno już jest pewne – w przyszłym sezonie we Włocławku klub przeznaczy mniej pieniędzy na pensje zawodników.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Historyczna, playoffowa wpadka Anwilu może mieć większe konsekwencje niż tylko tegoroczny wynik. Medal wydawał się na wyciągnięcie ręki, a walka o mistrzostwo realna. Pojawiały się pierwsze pytania o europejskie puchary i nawet jeśli potwierdzających odpowiedzi nie było, to była to możliwa perspektywa. A teraz jest szok, pustka i katatonia.

Prezes Arkadiusz Lewandowski nie odbiera telefonu, trener Igor Milicić odebrał, ale poprosił, by dać mu jeszcze kilka dni, zanim udzieli poważniejszego wywiadu.

W klubie szykują się do spotkań w różnych konfiguracjach – o tym, co się wydarzyło, będą rozmawiać sponsorzy, rada nadzorcza, prezes i trener. To plan na najbliższe tygodnie, decyzji nie będzie do początku czerwca. A decyzji do podjęcia jest wiele, w tym fundamentalne: czy Lewandowski pozostanie prezesem, czy Milicić utrzyma się jako trener, jakie pieniądze przeznaczą na klub sponsorzy.

Już wiadomo, że odpadnięcie w ćwierćfinale, to spora strata finansowa Anwilu. Raz, że klub nie zarobi na biletach, sprzedaży koszulek, być może upamiętniających medal itp. Dwa, że nie dostanie premii przewidzianych za awans do półfinału. A trzy, co najważniejsze, deklarowane zwiększenie nakładów od sponsorów w przyszłym sezonie, może nie dojść do skutku.

Medal sprawiłby, że Włocławek znów oszalałby na punkcie Anwilu, a do kolejnego kroku – pucharów czy mistrzostwa – potrzebne byłyby większe pieniądze. Czy będą wyższe w tej sytuacji? To wątpliwe. Porażka z Czarnymi najpewniej sprawi, że pod względem finansowym cofnie się o jakieś dwa lata.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>