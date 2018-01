Kris Dunn idzie w górę – życiówka w Dallas

Stabilizacji jeszcze brakuje, ale pojedyncze mecze miewa już bardzo dobre – w piątek rozgrywający Chicago Bulls zdobył 32 punkty i zaliczył 9 asyst, a jego zespół wygrał na wyjeździe 127:124 z Mavericks.

Kris Dunn po przejściu z Minnesoty do Chicago zalicza spory postęp (13,9 punktu oraz 6,1 asysty w porównaniu z 3,8 i 2,4 z poprzedniego sezonu), choć gra nierówno – w ostatnich dniach miał dwa spotkania, w których zdobywał po 2 punkty mają 1/12 (w Bostonie) i 1/6 (z Raptors) z gry. Ale między tymi meczami miał dwa double-double: 20 punktów i 12 asyst w Milwaukee oraz 19 i 11 w Waszyngtonie.

W piątek Dunn pobił swój rekord punktowy w NBA – trafił 12 z 17 rzutów z gry, w tym 4/5 trójek, a także 4/5 z wolnych. Do 32 punktów dodał 9 asyst oraz 4 przechwyty. Bulls dzięki wygranej poprawili swój bilans na 14-25.

