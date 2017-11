Kristaps lata od kosza do kosza – MSG szaleje

Łotysz po raz szósty w ośmiu meczach zdobył 30 punktów lub więcej – z Suns rzucił 37. Jest w doskonałej formie i poderwał Madison Square Garden potężnym blokiem i wsadem z kontry kilka sekund później.

– Musiałem ochłonąć, by na spokojnie stanąć na linii rzutów wolnych – śmiał się potem Kristaps Porzingis, opowiadając o akcji z czwartej kwarty, która dobiła Phoenix Suns (jego New York Knicks wygrali 120:107). „Porzingod” najpierw potężnie zablokował Josha Jacksona, potem załadował w kontrze.

Knicks zaczęli sezon od 0-3, ale teraz mają bilans 4-4, zaczynają grać przyzwoicie. A Porzingis nie zwalnia – jest świetny. Średnio ma 29,0 punktu, 7,8 zbiórki oraz 1,8 bloku, ale trafia tylko 48 proc. rzutów z gry, no i cały czas ma się wrażenie, że może grać jeszcze lepiej.

Z Suns Łotysz rzucił 37 punktów, miał 13/22 z gry. Przed nim i przed Knicks dwa kolejne mecze w Madison Square Garden – z Pacers i Hornets. Dobra okazja, by wyjść z bilansem na plus.

