Kristaps Porzingis czeka – Łotwa najsilniejsza na Polskę

Wrócił z Afryki, od dwóch dni normalnie trenuje, jest gotowy na występ w piątkowym sparingu. Mecz w Rydze rozpocznie się o 18.30 i będzie można go obejrzeć w sieci.

Tydzień temu zmierzyli się z Jonasem Valanciunasem, teraz powalczą z kolejną europejską gwiazdą NBA – mierzący 221 cm wzrostu podkoszowy New York Knicks stanie naprzeciw Damiana Kuliga, Adama Hrycaniuka i innych graczy reprezentacji Polski.

W poprzedni weekend w Kłajpedzie, gdzie w sobotę Polacy pokonali Łotwę 80:76, Kristapsa Porzingisa nie było. „Porzingod” grał w Johannesburgu, gdzie w ramach NBA Africa Game poprowadził Reprezentację Świata do wygranej 108:97 z Afryką – zdobył 14 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty i blok.

Od wtorku Łotysz trenuje już z kadrą Ainarsa Bagatskisa, który ma już cały zespół w komplecie – Davis Bertans z San Antonio Spurs i Janis Strelnieks w pierwszym meczu z Polską nie zagrali, teraz mają już wystąpić.

W polskim zespole nie zagra jeszcze Przemysław Karnowski, a nie ma już w nim Aleksandra Czyża. To oznacza, że z Kristapsem Porzingisem walczyć będą głównie Damian Kulig i Adam Hrycaniuk.

Piątkowy mecz w Rydze rozpocznie się o 18.30 i będzie go można obejrzeć w sieci pod tym linkiem.

