Kristaps Porzingis – fatalna kontuzja, koniec sezonu

Gwiazda New York Knicks w meczu z Milwaukee zerwała ACL – więzadło krzyżowe przednie. Oznacza to koniec sezonu i być może poważne konsekwencje w przyszłości dla zawodnika o takiej budowie.

Do zdarzenia doszło podczas meczu Knicks – Bucks. Kristaps Porzingis wykonał efektowny wsad, jednak spadł po nim na nogę Giannisa Antetokounmpo i od razu złapał się za lewe kolano. Widać było, że sprawa jest poważna.

Badania zaraz po meczu potwierdziły najgorsze przypuszczenia. Zerwania więzadła ACL oznacza koniec sezonu, a może nawet rehabilitację trwająca jeszcze w następnym. Fachowcy już piszą, że sprawa może być niestety podwójnie skomplikowana z racji budowy zawodnika – gracz ma przecież aż 221 cm wzrostu.

Niedawno na parkiet wrócili Jabari Parker i Zach LaVine, obaj po bardzo podobnych kontuzjach. Na rehabilitację potrzebowali 11-12 miesięcy., a są przecież znacznie niższymi zawodnikami. Kibice Knicks drżą teraz o przyszłość najważniejszego gracza w klubie…