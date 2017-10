Kristaps Porzingis – Knicks to teraz jego drużyna

Świetne 31 punktów i 12 zbiórek młodego Łotysza nie wystarczyło Knicks, by powalczyć w Oklahomie, ale 22-letni gracz pokazał w pierwszym meczu, że dalej robi postępy.

Brak Carmelo Anthony’ego w składzie zapewne częściej będzie dawał możliwość do oddawania 25 rzutów w meczu, tak jak to było w otwierającym sezon meczu z Thunder, przegranym przez Knicks 84:105. Kristaps Porzingis, który w poprzednim sezonie notował średnie na poziomie 18.1 pkt., 7.2 zbiórki oraz 2.0 bloku, ma szanse poprawić się we wszystkich elementach statystycznych i być jednym z liderów całej ligi. Tym bardziej, że nie ma teraz w – słabym niestety – zespole zbyt wielu zawodników, którzy mogą wziąć ciężar gry na siebie.

W czwartkową noc w Oklahomie trafił 11 z 25 rzutów, skończył z 31 punktami, 12 zbiórkami i asystą. Widać, że coraz lepiej radzi sobie w grze z piłką i na koźle, już dawno nie jest tylko rzucającym z dystansu wysokim gościem. Gdy Carmelo Anthony próbował ograć go po izolacji, zdążył do obrony i wygrał pojedynek efektownym blokiem. To będzie sezon Porzingisa i jego drużyna!

RW

