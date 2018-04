Kristaps Porzingis nie zagra jeszcze przez półtora roku?

To tylko jeden z możliwych scenariuszy, ale brzmi złowieszczo. James Dolan, właściciel New York Knicks, nie wykluczył w jednym z wywiadów, że Kristaps Porzingis wcale nie wróci do gry w sezonie 2018/19.

Kristaps Porzingis w lutym tego roku zerwał więzadło w kolanie, gdy po wsadzie nad Giannisem Antetokounmpo źle wylądował na parkiet Madison Square Garden. Od samego początku nie wiadomo było, na ile tak w zasadzie ten uraz wykluczy Łotysza z gry, natomiast jak się okazuje, Knicks przygotowują się na to, iż cały przyszły sezon będą musieli radzić sobie bez swojej największej gwiazdy.

Tak przynajmniej stwierdził James Dolan, który w rozmowie z New York Post powiedział, że w grze jest kilka scenariuszy – począwszy od optymistycznego jak powrót Porzingisa już w grudniu tego roku, a skończywszy na tym najbardziej pesymistycznym, według którego 22-letni podkoszowy miałby stracić całe rozgrywki 2018/19. Sam zainteresowany nie tak dawno sam mówił, że jest ciężko, bo nikt do końca nie wie, kiedy możliwy będzie jego powrót, natomiast z pewnością nie można się zbytnio spieszyć.

Po swoim powrocie do gry, kiedykolwiek miałoby to nastąpić, Porzingis zagra już dla swojego czwartego trenera w NBA. Knicks zwolnili bowiem po zakończeniu rozgrywek Jeffa Hornacka i szukają zastępstwa, przeprowadzając rozmowy z takimi kandydatami jak m.in. Mark Jackson, Jerry Stackhouse, Mike Woodson czy David Blatt.

Nowy trener będzie musiał początkowo radzić sobie bez możliwości skorzystania z najlepszego zawodnika drużyny, dlatego też przebudowa NYK będzie musiała zostać poprowadzona z dużą dozą cierpliwości.

Knicks w zakończonych niedawno rozgrywkach zanotowali bilans 29 zwycięstw oraz 53 porażek, czwarty rok z rzędu przekraczając granicę 50 przegranych w sezonie regularnym. Nie jest to z pewnością dla nowojorskich kibiców powód do dumy, tym bardziej że ich ulubieńcy po raz ostatni zameldowali się w fazie play-off w 2013 roku.

Nadzieją na lepsze czasy wciąż jest Kristaps Porzingis, który przed kontuzją został po raz pierwszy w karierze wybrany do Meczu Gwiazd, notując średnio 22.7 punktów, 6.6 zbiórek oraz 2.4 bloków na mecz (48 rozegranych spotkań).

Tomek Kordylewski

