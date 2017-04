Król Szubi I – Krzysiek, weź ten tytuł!

To byłaby piękna historia – wrócić do gry po rocznej przerwie i od razu zostać królem strzelców. Po sobotnim rekordzie sezonu i zdobyciu 42 punktów, Krzysztof Szubarga właśnie wyprzedził Chrisa Czerapowicza.

Na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej „Szubi” podbił swoją średnią do 17,71 punktu na mecz. Szwed, który odszedł do ligi hiszpańskiej, swojego wyniku 17,70 już nie poprawi. Teoretycznie Krzysztofa Szubargę mogą dogonić jeszcze Anthony Ireland (17,50) lub Travis Releford (16,45), reszta jest już chyba za daleko.

Ale oby „Szubiego” nie dogonił nikt!

Rozgrywający Asseco Gdynia ma świetny sezon. Świetny, a czasem nawet genialny – przecież właśnie tak zagrał w sobotę w Toruniu, gdzie zdobył 42 punkty. Miał 13/21 z gry, w tym znakomite 8/13 za trzy. Trafił też 8 z 11 wolnych. Asseco wygrać się nie udało, ale dzięki „Szubiemu” wrócili do walki o zwycięstwo w praktycznie przegranym już meczu. Ostatecznie Polski Cukier wygrał 109:108 po dogrywce.

Dla Szubargi to był mecz najlepszy, ale bardzo dobrych było w tym sezonie wiele: jesienią miał np. 21 punktów, 6 zbiórek i 7 asyst z Polfarmeksem, zaraz potem zaliczył odpowiednio 23, 6 i 6 w Koszalinie. W zimie zdobył 28 punktów z Dąbrową, a potem 24 w Krośnie – oba niesamowite mecze Asseco wygrało po buzzer beaterach.

Po drodze było też 5/5 za trzy w Kutnie, kilka rzutów w ostatnich sekundach z połowy, w sumie sześć meczów ze zdobyczą ponad 20 punktów i tylko dwa, w których rzucał mniej niż 10. Średnie z sezonu: 17,71 punktu, 46,7 proc. z gry (43,7 proc. za trzy) oraz 76,1 proc. z wolnych. Do tego 3,5 zbiórki, 5,1 asysty oraz 1,3 przechwytu.

„Szubi” jest liderem Asseco, w którym pełni rolę rozgrywającego, ale też boiskowego generała, bliskiego współpracownika trenera Przemysława Frasunkiewicza. W słabym zespole błyszczeć łatwiej, ale akurat Szubarga jest po prostu w świetnej formie – wzmocniłby zdecydowaną większość drużyn, które zagrają w play-off. Oczywiste jest, że w przyszłym sezonie będzie grał u kandydata do medalu.

A zatem dawaj „Szubi” – bierz ten tytuł, zostań królem! Nie ma w tym sezonie lepszego kandydata od ciebie. Jeśli ci się to uda, będziesz pierwszym polskim królem strzelców od czterech lat i Jakuba Dłoniaka (średnio 20,1 punktu w Siarce w sezonie 2012/13).

ŁC

