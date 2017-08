Król i Wielkie Księstwo Litewskie

Mindaugas Budzinauskas sprowadził rodaków Martynasa Paliukenasa i Taurasa Jogelę oraz grającego ostatnio na Litwie Jimmy’ego Gavina. Klaruje się drużyna na play-off.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Zespół Kinga Szczecin jest praktycznie skompletowany, brakuje tylko rezerwowego środkowego. Opcją wciąż jest Szymon Łukasiak, który pełnił tę rolę w minionym sezonie, ale trener Mindaugas Budzinauskas będzie rozglądał się za zmiennikiem Darrella Harrisa także zagranicą.

Na razie można powiedzieć, że King na przyszły sezon to połączenie pierwiastka Polpharmy (Budzinauskas, Łukasz Diduszko, Martynas Paliukenas) z litewskim (znów Budzinauskas i Paliukenas, ale także Tauras Jogela oraz Jimmy Gavin).

Trzech ostatnich to najnowsze transfery Kinga. 24-letni Paliukenas ostatnie dwa sezony spędził w Polpharmie, gdzie dał się poznać jako dobry obrońca, jego rówieśnik, wszechstronny skrzydłowy Jogela (203 cm wzrostu) zdobywał ostatnio po 14 punktów i 5 zbiórek dla łotewskich Barons Ryga.

Z kolei 25-letni Gavin to rozgrywający o wzroście 191 cm, dla którego miniony sezon był pierwszym w zawodowej karierze. Amerykanin spędził go na Litwie w zespole BC Dżukija, notował średnio po 9,2 punktu oraz 2,4 asysty. Trafiał 34 proc. trójek.

Budzinauskas ma zatem już dziewięciu graczy (poza wymienionymi są to Paweł Kikowski, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Bartosz, Maciej Majcherek i Darrell Harris), z których chce zbudować zespół na play-off.

Jak ten trochę litewski, a trochę starogardzki zespół ma grać? – Za wcześnie, by dokładnie powiedzieć. Wizję mam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce – na treningach, w sparingach. Generalnie chcemy być zespołem, który gra dobrze i twardo w obronie, który jest atletyczny, silny. Walczy pod koszem, gra szybko i agresywnie – mówi Budzinauskas.

Zobaczymy, czy właściciel Krzysztof Król będzie z tego zadowolony.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>