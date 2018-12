Królowie asyst – Polski Cukier z wyrównanym rekordem

Aż 36 asyst zanotowali zawodnicy „Twardych Pierników” przy okazji niedzielnej wygranej (113:98) z GTK Gliwice. Podobnym wyczynem od 2003 roku może pochwalić się tylko 1 drużyna i jest to… Anwil Włocławek.

Mecz Polskiego Cukru z GTK Gliwice nie tylko był popisem skuteczności, ale również zespołowej gry. Zespół z Torunia uzbierał aż 36 asyst, a najwięcej z nich (10) stało się udziałem Tomasza Śniega. Decydujące podania zapisano na koncie aż 8 różnych zawodników. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Odkąd gromadzone są szczegółowe statystyki (czyli roku 2003), 36 asyst to najwyższy wynik, jaki udało się komukolwiek w PLK osiągnąć. Taką samą liczbę niecałe 2 lata temu (5 stycznia 2017 r.) zanotował Anwil Włocławek, który na własnym parkiecie rozgromił Legię Warszawa 107:66. Najwięcej asyst (13) miał wówczas Ante Delas, a zapisywano je 9 różnym zawodnikom.

Z danych Pulsu Basketu wynika, że najgorszy wynik pod tym względem to 2 asysty całego zespołu i zdarzyło się to już w 6 przypadkach od 2003 roku. Ostatni raz zespołowością do aż takiego stopnia nie grzeszyła Polonia Warszawa. W 2009 roku przegrała mecz u siebie ze Stalą Stalowa Wola 75:77, a statystycy zaznaczyli zaledwie po 1 asyście Kamilowi Łączyńskiemu i Eddiemu Millerowi.

TS

