Królowie wyjazdów – Anwil z szokującym bilansem

W Hali Mistrzów wypadają wyraźnie gorzej niż na wyjazdach. Nie tylko w PLK – identycznie było w Champions League. Dzięki temu włocławianie mogą zaliczyć najlepszy bilans meczów wyjazdowych w lidze od 15 sezonów.

Królowie ligowych wyjazdów

W tym momencie Anwil ma na wyjazdach bilans 11-1 i nawet jeśli przegra jeszcze 1 mecz, to i tak będzie to jego najlepszy bilans poza swoją halą od 2003 (od tego roku są dane na plk.pl). W sezonie 2009/10 było to 10-3.

To także szansa na najlepszy bilans wyjazdowy jakiejkolwiek drużyny od 2003 roku. Również w sezonie 2009/10 ówczesny Asseco Prokom Gdynia na koniec sezonu regularnego miał bilans 12-1. Włocławianie mogą ten bilans poprawić. Do końca rundy zasadniczej zostały im tylko 3 mecze wyjazdowe – kolejne to Zielona Góra, Starogard Gdański i Lublin, zatem możliwe do zrobienia jest nawet 14-1.

W domu (5-3): średnio zdobytych 88,75 punktów, straconych 85,125; różnica 3,525

Na wyjeździe (11-1): średnio zdobytych 92,17 punktów, straconych 80,92; różnica 11,25

W Lidze Mistrzów też lepiej poza Włocławkiem

Anwil również w europejskich pucharach grał lepiej poza swoją halą. Dwie wygrane z 7 meczów, ale także dwie dogrywki – w Avellino i Le Mans, to przyzwoity wynik.

W domu (2-5): średnio zdobytych 75,71 punktów, straconych 81,29; różnica -5,50

Na wyjeździe (2-5): średnio zdobytych 81,86 punktów, straconych 85; różnica 3,14

Czołówka mocna w domu

Przypadek Anwilu jest unikatowy na tle całej ligi. Jeszcze tylko MKS Dąbrowa i Spójnia Stargard mogą pochwalić się lepszą grą na wyjazdach niż we własnej hali.









Dla porównania przedstawiamy linijki reszty zespołów z czołówki.

Arka Gdynia

W domu (10-1): średnio zdobytych 85,73 punktów, straconych 76,46; różnica 9,27

Na wyjeździe (8-2): średnio zdobytych 90,40 punktów, straconych 84,20; różnica 6,20

Arka, podobnie jak Anwil, zdobywa więcej punktów w meczach wyjazdowych, ale za to traci znaczniej mniej na własnym parkiecie.

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

W domu (8-2): średnio zdobytych 87,50 punktów, straconych 81,10; różnica 6,40

Na wyjeździe (5-5): średnio zdobytych 82,70 punktów, straconych 81,70; różnica 1,00

Stal przegrywa co drugi mecz w lidze poza swoją halą. Jest średnio tylko o punkt lepsza niż rywale.

Polski Cukier Toruń

W domu (9-1): średnio zdobytych 93,00 punktów, straconych 77,9; różnica 15,1

Na wyjeździe (7-3): średnio zdobytych 84,00 punktów, straconych 80,00; różnica 4,00

Własny parkiet to także ogromny atut Polskiego Cukru Toruń. Przegrali we toruńskiej arenie tylko raz, a od rywali są lepsi średnio o 15 punktów. Na wyjeździe kosze nie są już dla nich tak przyjazne – zdobywają o 9 punktów mniej niż u siebie.

Stelmet Enea BC Zielona Góra

W domu: średnio zdobytych 96,00 punktów, straconych 79,10; różnica 16,90

Na wyjeździe: średnio zdobytych 82,58 punktów, straconych 75,75; różnica 6,83

Na przewadze własnego parkietu w playoff najbardziej mogliby skorzystać koszykarze z Zielonej Góry, którzy ogrywają rywali we własnej hali średnio prawie 17 punktami. Zdobywają także najwięcej punktów u siebie z całej czołówki – 96, czyli aż o ponad 13 więcej niż na wyjazdach.

Grzegorz Szybieniecki

