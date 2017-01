Krosno blisko Warszawy – wyciskają, ile mogą

Beniaminek z Podkarpacia ma taki sam bilans – 8-6 – jak Turów i Rosa. I naprawdę niewiele mu brakuje, by awansować do turnieju o Puchar Polski.

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

W turnieju, który w dniach 16-19 lutego odbędzie się w warszawskiej Arenie Ursynów, zagrają drużyny z pierwszych ośmiu miejsc tabeli na 22 stycznia. Miasto Szkła w tej chwili jest właśnie na ósmej pozycji, a przed nim spotkania w Kutnie oraz u siebie z Energą Czarnymi Słupsk.

– Po wygranej z Dąbrową pierwszy raz pomyślałem o tym, że rzeczywiście jest na to szansa – mówi trener Michał Baran. – Wcześniej nie skupialiśmy się na Pucharze Polski, bo wiadomo, że zaczynaliśmy sezon przede wszystkim od skupienia się na walce o utrzymanie. I tak dalej jest, ale tabela i sytuacja układają się tak, że możemy być w ósemce.

Mogą, a nawet zasługują. W ostatnich dwóch meczach krośnianie rozbili u siebie Kinga Szczecin 98:72, a w niedzielę wygrali 81:75 w Dąbrowie Górniczej. Szczególnie zaskakujący był ten drugi wynik, bo do tego momentu Miasto Szkła na wyjeździe wygrało tylko raz, a MKS na swoim boisku poniósł tylko jedną porażkę.

– Nie przygotowywaliśmy czegoś specjalnego, wyjątkowego na ten mecz, chcieliśmy po prostu zagrać mecz zbliżony poziomem do tych, które gramy w domu – kilka niezłych w Krośnie nam wyszło. Nastawialiśmy się na zatrzymanie liderów Dąbrowy – w przypadku Jeremiaha Wilsona to nam się udało, z Kerronem Johnsonem poszło trochę gorzej – mówi Baran, którego dopadł wirus grypy żołądkowej.

– Niewiele brakowało, a przed meczem pojechalibyśmy na pogotowie, żebym dostał kroplówkę i stanął na nogi, ale udało się to osiągnąć po zwykłej mieszance leków. Komfortu nie było, ale przyszła adrenalina i udało mi się normalnie poprowadzić mecz.

W Dąbrowie kolejny bardzo dobry mecz rozegrał Chris Czerapowicz (21 punktów, 13 zbiórek), skuteczny był też Kareem Maddox (19 punktów), swoje zrobił Royce Woolridge (13 „oczek”). – Mentalną siłę i morale zespołu budowaliśmy z meczu na mecz, ale po spotkaniach z Kingiem i Dąbrową chłopaki na pewno jeszcze bardziej uwierzą, że mogą rywalizować z każdym. Także z czołówką – mówi Baran.

– Ale proszę uwierzyć, nie mamy gorących głów. Nikt z nas nie myśli, że utrzymanie jest blisko. Ciężko pracujemy i chcemy wycisnąć z tej drużyny jak najwięcej. Uważam, że tak dobrego zespołu za tak niewielkie pieniądze możemy już nigdy nie zbudować.

W ostatnich tygodniach w Krośnie dokonano dwóch transferów – do zespołu dołączyli znany w lidze Seid Hajrić oraz Dino Pita, szwedzki kolega Czerapowicza. Co dają lub mają dać drużynie?

– Jeśli chodzi o Seida, to na początku sezonu zauważyliśmy, że trochę brakuje nam ludzi od brudnej roboty pod koszem – takich doświadczonych, którzy postawią mocną zasłonę, zagrają tyłem do kosza, twardo pobronią. Seid doskonale wywiązuje się z tego zadania, to nie jest gracz, który będzie robił double-double w każdym meczu, ale daje nam właśnie to, czego nam brakowało.

– Dino Pita zwiększa pole manewru w rotacji na obwodzie – może odciążyć Chrisa, który czasem gra grubo ponad 30 minut na mecz, ale też jest zabezpieczeniem na wypadek urazu czy słabszej gry Royce’a – mówi Baran. – On doskonale czuje się w grze z piłką, w akcjach pick and roll, czego u nas na pozycjach 2 i 3 trochę brakowało. No i jest też dobrym obrońcą, co już pokazał w Dąbrowie przeciwko Piotrkowi Pamule.

To co, widzimy się z Miastem Szkła w Warszawie? – Ciśnienia nie mamy, ale byłoby bardzo fajnie zagrać o Puchar Polski. Dla takiego ośrodka jak Krosno, to duże wydarzenie, a dla mnie i dla chłopaków ciekawe przeżycie i szansa na kolejne doświadczenia – mówi Michał Baran.

ŁC

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>