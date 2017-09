Krosno lepsze od Gliwic – ale fajne debiuty!

JayVaughn Pinkston, David Lejasmeiers, Jakov Mustapić i skuteczny Krzysztof Jakóbczyk dali Miastu Szkła wygraną 82:76 z beniaminkiem ze Śląska.

To był zacięty, fajny mecz. Prowadzenie cały czas się zmieniało, nikt nie miał większej przewagi. W drugiej połowie, po świetnym fragmencie Lukasa Palyzy (19 punktów), GTK prowadziło 62:56, ale Krosno szybko odrobiło straty, bo trafiał Jakov Mustapić. W czwartej kwarcie goście prowadzili jeszcze 67:63, ale wtedy trójki trafili Davis Lejasmeiers oraz Krzysztof Jakóbczyk. Ten drugi nawet dwie, a w całym meczu miał 4/4 z dystansu.

Ostatnie sekundy to desperackie i nawet skuteczne akcje Quintona Hookera z GTK oraz pewnie wykonywane rzuty wolne przez Lejasmeiersa i Seida Hajricia. Miasto Szkła zwyciężyło, ale i beniaminkowi należą się brawa za walkę.

Bardzo fajnie prezentowali się też nowi gracze – w Krośnie wejście smoka miał JayVaughn Pinkston, który pokazał, że dynamiczną grą pod koszem, ale też na półdystansie, może sprawiać problemy rywalom. 13 punktów (4/12 z gry) i 7 zbiórek wielkiego wrażenia nie robią, ale to dobry gracz.

Bardzo solidnie wypadli też Lejasmeiers (15 punktów, 3/4 za trzy) oraz Mustapić (15 i 5 zbiórek) – pierwszy raczej groził rzutem z dystansu, drugi pokazywał odważne wejścia. To też powinni być kluczowi gracze Miasta Szkła.

Last but not least – Jakóbczyk. 5/5 z gry, w tym wspomniane 4/4 za trzy, do tego 6 asyst. Grający z nr. 55 rzucający czuł się swobodnie, trafiał w ważnych momentach. Też był wyróżniającą się postacią meczu.

W drużynie GTK świetnie momentami spisywał się wspominany już Palyza. W pierwszej połowie trafił dwie trójki z rzędu na 33:30, w drugiej wchodził pod kosz, nieźle podawał, trafił trudny rzut po obrocie i z odejścia. Pokazał, że może być liderem beniaminka.

Nieźle zaczął też środkowy Maverick Morgan (15 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty), który wykańczał akcje po podaniach pod sam kosz, zaprezentował kilka dobrych manewrów. Jonathan Williams i Quinton Hooker zdobyli po 11 punktów, ale szału nie zrobili.

ŁC

