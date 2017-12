Krosno ucieka z nizin – Legia szoruje po dnie

Wydawało się, że jeśli Legia może gdzieś w PLK wygrać, to w Koszalinie lub Krośnie, ale wszystko zostało po staremu – Miasto Szkła pokonało beniaminka 91:78 i pnie się w górę. A warszawianie mają denny bilans 0-14.

Czy jest jeszcze jakiś ratunek dla Legii? W sobotę w Krośnie – wydawałoby się, że z rywalem będącym najbardziej w zasięgu – drużyna Tane Spaseva prowadziła w drugiej kwarcie nawet 40:27 po rzucie Anthony’ego Beane’a. Ale Krzysztof Jakóbczyk i Anton Gaddefors przy wsparciu Grzegorza Grochowskiego już do przerwy praktycznie wyrównali.

A na początku czwartej kwarty krośnianie dość łatwo uciekli na kilkanaście punktów i utrzymali tę przewagę do końca. Wydawało się, że po odejściu trenera Michała Barana i Seida Hajricia Miasto Szkła może mieć problem z wygrywaniem meczów, tymczasem nowy trener Kamil Piechucki poprowadził drużynę do ważnych dla układu dolnej części tabeli zwycięstw w Słupsku i z Legią właśnie. Jego zespół ma teraz bilans 5-8.

Krośnianie mieli w sobotę bardzo dobrą skuteczność za trzy punkty (11/20, 55 proc.) oraz wykorzystywali częste rzuty wolne (22/25, 88 proc.). Świetnie spisali się także rezerwowi, którzy zdobyli aż 46 punktów – 15 rzucił JayVaughn Pinkston, a 13 Marcin Sroka, takie same osiągi mieli odpowiednio Jakóbczyk i Gaddefors, którzy wyszli w pierwszej piątce. Ten pierwszy miał 4/5 za trzy.

Legia? Beane i długo, długo nic. Amerykanin zdobył 24 punkty, choć potrzebował na to aż 25 rzutów. 11 punktów z ławki dodał Jobi Wall.

