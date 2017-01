Kryzys w Czarnych – za dużo Sałaty, za mało kapusty?

Kolejny wątek bałaganu w Słupsku – informacje z coraz większej liczby źródeł wskazują, że menedżer klubu Marcin Sałata działał na jego szkodę.

– Dostałem niedawno telefon z klubu i zostałem poproszony, by sprawdzić liczbę przelewów i kwoty, na jakie zostały wykonane na konto koszykarza. To sygnał, że w Czarnych dzieje się naprawdę coś złego – powiedział nam we wtorek jeden z agentów.

Na dodatek „Głos Pomorza” na swojej stronie internetowej napisał we wtorek, że w klubie doszło do działalności na szkodę spółki akcyjnej. I zasugerował, że po wyjaśnieniu może dojść do rozwiązania współpracy z Marcinem Sałatą, menedżerem klubu od 2010 roku, którego prezes Andrzej Twardowski szykuje na swoje miejsce.

2+2 = 4?

Marcin Sałata to były prezes Klubu Kibica Czarnych, a potem także m.in. agent Omara Barletta, Cedrica Bozemana, Michaela Kueblera i Kevina Pinkneya. Jest zaangażowany z samorządową politykę jako radny Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego. Zasiada w Komisji Finansów, jest przewodniczącym Komisji Edukacji.

Na stronie Czarnych opis jego osoby zaczyna się od zdania: „Gdyby ktoś pytał o klubową „złotą rączkę” – Marcin mógłby być przedstawiony jako przykład tego wymierającego gatunku”. A dalej czytamy m.in.: „Potrafi załatwić każdą nawet najbardziej dziwną sprawę, której wymaga funkcjonowanie klubu”.

Wygląda na to, że coś z tym załatwianiem mogło być jednak nie tak.

Marcin Sałata nie odbierał we wtorek telefonu.

Łukasz Cegliński