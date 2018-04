Kryzys w Anwilu – co się stało z atakiem?

Porażki z Kingiem i Polskim Cukrem, olbrzymie perturbacje ze Startem. W 3 ostatnich spotkaniach lider z Włocławka grał źle, mając przede wszystkim problem z grą w ataku.

Okoliczności nie usprawiedliwiają całkowicie stylu gry, zwłaszcza w meczach ze Startem i Kingiem, ale wypada zacząć od zastrzeżeń – nieobecność Kamila Łączyńskiego i Jaylina Airingtona z pewnością była poważnym utrudnieniem w pojedynku z drużyną ze Szczecina. W ostatnim ze spotkań gracze Anwilu – 3 dni po dogrywkowym maratonie w Lublinie i podróżach – mieli też prawo być zmęczeni. Choć warto zauważyć, że tego zmęczenia nie było widać w (naprawdę dobrej) obronie, która wymaga więcej sił i zaangażowania niż gra w ataku.

Niezależnie od powyższych problemów, gra Anwilu w ofensywie w ostatnich meczach wyraźnie stanęła. Drużyna, która zdobywa w trakcie sezonu średnio 86 punktów na mecz, w minionych 3 spotkaniach notowała tylko 74. Zwłaszcza 69 punktów na własnym parkiecie wygląda dziwnie, niezależnie od ubytków.

Zawirowania mogą być efektem ostatnich zmian kadrowych. Rzut oka w pierwsze zaawansowane statystyki nowych zawodników Anwilu prowadzi do mocno zaskakujących obserwacji. Wszyscy zwracają uwagę na dobrą obronę i efektowne akcje Quintona Hosleya, ale jego efektywność ofensywna (Ortg – 98.6 pkt) jest zdecydowanie najgorsza w zespole (!!), spośród graczy występujących na parkiecie przez znaczące minuty.

Jak dotąd, Amerykanin ma duże kłopoty z rzutem – trafił w lidze tylko 4 z 16 prób z dystansu (25%), jego łączne 35% z gry to też wynik daleki od przyzwoitości. Gdy tak jak ostatnio jest na parkiecie po ponad 30 minut, atak Anwilu kuleje przez całe spotkanie.

Drugim problemem w ostatnich meczach jest zbyt częsta gra z piłką Ivana Almeidy, nawet jeśli czasem trochę przymusowa. Ponad 4 straty na mecz w ostatnich czterech spotkaniach do jedno; sporo złych decyzji rzutowych to drugie, a niepotrzebne męczenie się kozłowaniem to trzecie.

Trochę przypomina się dyskusja o tym, czy Waczyński i Ponitka mogą czasem przeprowadzać piłkę, jako rezerwowi rozgrywający. No mogą, nawet i bez strat, tylko problem w tym, że potem już nie wywiązują się ze swoich podstawowych ról. Podobnie jest z Almeidą. Drużynie z pewnością pomogłoby też częstsze posyłanie piłek pod kosz do Sobina czy Leończyka, niż izolacje na obwodzie.

Ivan pada trochę ofiarą swoich sukcesów w poprzednich tygodniach – po pierwsze, rywale już inaczej przeciwko niemu bronią, koncentrując na nim dużo więcej uwagi. Po drugie, we Włocławku chyba za mocno przyzwyczajono się do faktu, że będzie zawsze trafiał tak, jak np. w meczu przeciwko Stali.

Jeśli napiszemy, że Mario Irhing nie jest wzmocnieniem ofensywnym, będzie to bardzo dyplomatyczne określenie. Młody Słowak po 3 spotkaniach wciąż czeka na swoje pierwsze trafienie w PLK, ma dotąd 0/10 z gry i czasem spore problemy z trafieniem w obręcz. I wiedzą już o tym obrońcy rywali.

Na koniec – zmęczenie mocniejszymi treningami czy kumulacją kilku meczów nie usprawiedliwia spadającej jakości decyzji podejmowanych na boisku, zwłaszcza w końcówkach meczów. Jakoś nie pasuje to do, zazwyczaj precyzyjnie poukładanego, Anwilu.

Kibice we Włocławku nie muszą się raczej martwić o wynik po rundzie zasadniczej – zespół obroni pierwszą pozycję w tabeli. Ale o styl gry w ostatnich meczach, zwłaszcza w ataku, trochę martwić się już mogą.

