Krzysztof Sulima w Anwilu – co dalej pod koszem?

Waleczny, doświadczony już gracz, uzupełnił skład drużyny z Włocławka. Zestaw wysokich graczy z Krzysztofem Sulimą, Milanem Milanoviciem i Szymonem Szewczykiem potrzebuje jeszcze realnego wzmocnienia.

Grający przez ostatnie lata w Polskim Cukrze Toruń, reprezentant Polski, Krzysztof Sulima, zostaje nowym zawodnikiem Anwilu – potwierdził oficjalnie klub z Włocławka. Mówiło się też o tym na rynku już od jakiegoś czasu.

Krzysztof Sulima (29 lat, 202 cm) ostatnie 5 sezonów spędził w Polskim Cukrze Toruń, z którym dwukrotnie sięgał po srebrny medal, raz po brązowy, po Superpuchar i Puchar Polski. Wcześniej grał także we Wrocławiu, Łodzi, a seniorską karierę zaczynał w Warszawie.

Minione rozgrywki w zespole z Torunia pod względem statystycznym był nieco gorszy niż poprzednie (mniej minut, mocniejszy skład), ale za to Sulima otrzymał szansę gry w reprezentacji Polski i być może znajdzie się w dwunastce, która pojedzie na mistrzostwa świata do Chin.

Ostatni sezon Krzysztof zakończył ze średnimi na poziomie 6,6 punktu i 3,5 zbiórki w 16 minut spędzanych na parkiecie. Może się także pochwalić 60% skutecznością z gry.

W zespole Igora Milicicia prawdopodobnie będzie w większości grał na pozycji numer 4, choć jest zawodnikiem na tyle uniwersalnym, że może także występować jako środkowy. Uzupełni skład wysokich graczy, w którym są już Milan Milovanović i Szymon Szewczyk.

Trener Milicić w poprzednim sezonie z polskich graczy pod koszem miał tylko Jakuba Parzeńskiego i Szewczyka, przez co zagraniczne akcenty musiały być przesunięte pod kosz. Kontrakt z Sulimą pozwala Anwilowi na inną budowę składu i dołożenie obcokrajowców na obwód. Nawet mimo braku przepisu 2PL, lepsze zbilansowanie pod względem paszportów także będzie miało znaczenie.

Anwil wciąż potrzebuje wysokich graczy, racjonalne wydaje się poszukiwanie jeszcze 2 zawodników – wysokiej klasy czwórki i kogoś, kto może również pomagać na pozycji środkowego.

RW

