Krzysztof Szablowski zadba o koszykarską przyszłość w Legii

Jeden z asystentów Mike’a Taylora w reprezentacji i trener z wieloletnim doświadczeniem, Krzysztof Szablowski, będzie poprowadzić drugi zespół Legii Warszawa. Dodatkowo w stolicy będzie odpowiedzialny za szkolenie w akademii koszykówki.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Krzysztof Szablowski znany jest z pracy przy reprezentacji Polski jako jeden z asystentów Mike’a Taylora, ale także z wieloletniej pracy w PLK. Ostatnie sezony spędził w Polfarmexie Kutnie, a wcześniej pracował we Włocławku, Sopocie i Ostrowie Wlkp.

Tym razem Szablowski będzie pracować w Warszawie. W nadchodzących rozgrywkach będzie prowadził drugi zespół Legii, który występuje aktualnie w 2. lidze, który tożsamy jest z drużyną juniorów starszych. Klub właśnie ogłosił rozpoczęcie współpracy.

Krzysztof Szablowski w przeszłości długo był związany także z prowadzeniem młodzieży. Pracował z juniorami starszymi nie tylko w klubach, ale także prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski, a w 2013 z juniorami starszymi wygrał Mistrzostwa Europy dywizji B.

To ogromne doświadczenie, które w Warszawie ma także zaprocentować w pracy z młodzieżą. Szablowski poprowadzi zespół juniorów starszych, będzie także odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego w Akademii Koszykówki.

RW