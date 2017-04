Krzysztof Szubarga – w jego grze nie ma żadnej Siary

33 punkty, z czego 14 w ostatniej kwarcie – dla żegnającego się z ekstraklasą Tarnobrzega, PLK będzie miała twarz „Szubiego”. Siarka – Asseco 96:100.

Mecz o nic w Tarnobrzegu miał całkiem ciekawy przebieg, ale jak pech, to pech – Emocje.TV na spotkanie Siarki z Asseco nie dojechały, więc musimy wierzyć na słowo licznym obserwatorom, że od pierwszej połowy (48:39 dla gospodarzy), ciekawsza była druga (61:48 dla gości). Słabeusze urządzili sobie strzelaninę, w której ostatecznie skuteczniejsze było Asseco.

Oczywiście dzięki niezmordowanemu Krzysztofowi Szubardze, który zdobył aż 33 punkty. „Szubi” trafił 10 z 16 rzutów z gry (5/8 za trzy), wykorzystał też 8 z 10 wolnych. Do tego dodał 5 asyst, no i błyszczał w czwartej kwarcie, w której Asseco wyszło na prowadzenie i utrzymało je do końca.

Obrony w tym meczu nie było chyba za wiele, skoro Siarka trafiła 52 proc. rzutów z gry (24 punkty Tomasza Wojdyły, 20 i 9 asyst Jana Grzelińskiego oraz 17 Krzysztofa Jakóbczyka), a Asseco – aż 68 proc.! Przemysław Żołnierewicz miał 8/10 z gry (22 punkty), Piotr Szczotka 8/9 (16 „oczek”), a Mikołaj Witliński – 6/6 (12).

I w ten sposób – otwartym, ofensywnym meczem z dużą liczbą punktów – pożegnał się z ekstraklasą Tarnobrzeg. No, przynajmniej teoretycznie i w myśl regulaminu. Bo czy jest ktoś, kto ze 100 proc. pewnością potrafi powiedzieć, że Siarki w przyszłym sezonie w PLK zabraknie?

