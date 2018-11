Kto nowym prezesem PZKosz? Jest 2 kandydatów

Za kilkanaście dni poznamy nowego prezesa Polskiego Związku Koszykówki. O stanowisko – po odchodzącym Grzegorzu Bachańskim – będą ubiegać się Jacek Jakubowski i Radosław Piesiewicz.

PZKosz w czwartek w końcu oficjalnie potwierdził informacje, które od kilku dni dość powszechnie znane były w środowisku. W wyborach 26 listopada o funkcję prezesa związku ubiegać się będą – aktualny prezes PLK Radosław Piesiewicz oraz były prezes ligi Jacek Jakubowski.

Obecny prezes PZKosz Grzegorz Bachański nie może ubiegać się o wybór ze względu na limit kadencji.

Nasz większy komentarz przed wyborami w koszykarskim związku ukaże się w najbliższych dniach.

Treść komunikatu PZKosz:

Polski Związek Koszykówki informuje, że w terminie statutowym wpłynęły do biura PZKosz dwie kandydatury na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Koszykówki w kadencji 2018-2022. Są to kandydatury: Pana Jacka Jakubowskiego oraz Pana Radosława Piesiewicza.

Zebranie odbędzie się w dn 26 listopada 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie, ul Wybrzeże Gdyńskie 4. Początek o godz. 11.

Dziś PZKosz ma oficjalnie ogłosić nazwiska kandydatów, którzy wystartują w wyborach (26.11) na nowego prezesa związku. Według krążących po ligowych zakamarkach informacji, będą to Jacek Jakubowski i Radosław Piesiewicz #plkpl — PolskiKosz.pl (@polskikosz) November 6, 2018