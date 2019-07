Kto się skusi na Westbrooka? 3 kluby zainteresowane

W Oklahomie przebudowa, zrozumiał to także Russell Westbrook. Przez swojego agenta dał znać Thunder, że gotów jest – po raz pierwszy w karierze – przenieść się gdzie indziej. Wstępne zainteresowanie wyrazili Rockets, Pistons i Heat.

Najpierw Kawhiemu Leonardowi udało się „wyrwać” z Oklahomy Paula George’a, a jeszcze przed rozpoczęciem sezonu może dojść do najbardziej rewolucyjnej zmiany w Thunder od wielu lat. Niewykluczone, że z klubem pożegna się Russell Westbrook, dotychczasowy lider zespołu.

Zawsze chętni do pozyskania wielkiej gwiazdy są Rockets, ale ich sytuacja tutaj jest bardzo trudna, jeśli chodzi o możliwość dopasowania elementów w wymianie. Klub z Houston, według źródeł ESPN, nie chce jednak w takim dealu umieszczać Chrisa Paula. Akurat CP3 z grubsza pasowałby, jeśli chodzi o kwoty i wysokość kontraktu – pozostały mu 3 sezony warte aż 125 milionów dolarów (ok. 41.5 za sezon), a Westbrook ma jeszcze 4 lata za 171 milionów (średnio ok. 43 mln), z czwartym sezonem jako opcją zawodnika.

Mówiło się w ostatnich miesiącach o zgrzytach na linii Chris Paul – James Harden, ale władze klubu z Teksasu twierdzą, że to już zamknięty temat i zawodnicy będą dalej grać razem.

Swoje zainteresowanie rozmowami na temat przejęcia Westbrooka z jego monstrualnym kontraktem wyrazili też podobno Miami Heat i Detroit Pistons. Nie wiadomo jeszcze, jakie pakiety byliby gotowi w zamian zaoferować.

Westbrook całą swoją karierę spędził w Thunder, to już 11 sezonów. Drużyna z Oklahomy w wymianie z udziałem Paula George’a pozyskała z LA Clippers jednak nie tylko bogatą kolekcję przyszłościowych picków, ale również bardzo obiecującego rozgrywającego Shaia Gilgeousa – Alexandra, którego niedawno wybrano do pierwszej piątki debiutantów ligi. I to także jest argument dla klubu, by rozmawiać o odejściu, 30-letniego już, Russella.

